Втрати РФ у вересні зросли на 25% порівняно із серпнем, - командувач СБС Мадяр

За перші 15 днів вересня Сили безпілотних систем підтвердили втрати 6280 російських військових — на 25,6% більше, ніж за аналогічний період серпня.

Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр), передає Цензор.НЕТ.

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Знищення ворога

"+25,6% верифікованого у "Delta"гумусу за два тижні вересня відносно двох тижнів серпня (6280 тушок проти 4998) результативно відпрацьовано Птахами СБС.

"Нєт мобілізації" в рф здійснюється тихо, щоб ніхто на болотах не встиг злякатися та відпетляти", - зазначив він.

За словами Мадяра, протягом 1-15 вересня росіяни втратили 6 280 військових безповоротними та санітарними. А 1-15 серпня - 4 998.

Середньодобовий показник СБС у вересні наразі становить 419/доба підтверджених втрат ворога.

"Левова частка результатів СБС виключно по живій силі за 15 діб вересня припала на Добропільський (1806 тушок), Гуляйпільський (1927 тушок) та Покровський (617 тушок) напрямки.

Місячна планова цифірь прямує до знищення Птахами СБС у вересні 12,5 тис особового складу противника (серпень- 11010 підтверджених) при збереженні темпу поповнення ворогом живої сили та сприятливих погодних умовах", - додав командувач.

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Втрати зростатимуть

Протягом жовтня-грудня 2026 року Мадяр очікує інтенсифікації у зв'язку з наміром противника залучити додаткові 300 тис. одиниць живої сили, що становитиме рівно вдвічі більше попередніх щомісячних поповнень (70 тис./місяць мобілізації+контракти проти 35 тисяч середньомісячних контрактників + призовників протягом січня-серпня 2026).

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