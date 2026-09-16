Найденный на польском пляже дрон содержал боеголовку, - прокуратура страны

В польской прокуратуре сообщили, что дрон, обнаруженный в понедельник, 14 сентября, на пляже в Русиново в Западно-Поморском воеводстве, содержал осколочно-фугасную боеголовку с детонатором.

Об этом сообщает RMF24, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, предварительные данные свидетельствуют о том, что это был российский беспилотник "Гербера-2".

"Дрон содержал осколочно-фугасную боевую часть с детонатором. Эту боевую часть удалось отделить от самого летательного аппарата, а затем, из соображений безопасности, она была немедленно обезврежена на пляже", — рассказал заместитель окружного прокурора по военным вопросам окружной прокуратуры в Познани, полковник Бартош Оконевский.

Сообщается, что прокуратура продолжает расследование по делу.

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Что предшествовало

Ранее вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что на побережье Балтийского моря нашли беспилотник, это может быть новой моделью российского дрона Gerbera. По предварительным данным, боевой части у дрона не было.

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