Знайдений на польському пляжі дрон містив боєголовку, - прокуратура країни
У польській прокуратурі повідомили, що дрон, знайдений у понеділок, 14 вересня, на пляжі в Русіново у Західнопоморському воєводстві містив осколково-фугасну боєголовку з детонатором.
Про це повідомляє RMF24, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Як зазначається, попередні дані свідчать, що це був російський безпілотник "Гербера-2".
"Дрон містив осколково-фугасну бойову частину з детонатором. Цю бойову частину вдалося відокремити від самого літального апарата, а потім, з міркувань безпеки, її було негайно знешкоджено на пляжі", – розповів заступник окружного прокурора з військових питань окружної прокуратури в Познані, полковник Бартош Оконевський.
Повідомляється, що прокуратура продовжує розслідування у справі.
Що передувало
Раніше віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що на узбережжі Балтійського моря знашли безпілотник, це може бути новою моделлю російського дрона Gerbera. За попередніми даними, бойової частини дрон не мав.
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