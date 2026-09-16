Знайдений на польському пляжі дрон містив боєголовку, - прокуратура країни

У польській прокуратурі повідомили, що дрон, знайдений у понеділок, 14 вересня, на пляжі в Русіново у Західнопоморському воєводстві містив осколково-фугасну боєголовку з детонатором.

Про це повідомляє RMF24, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Як зазначається, попередні дані свідчать, що це був російський безпілотник "Гербера-2".

"Дрон містив осколково-фугасну бойову частину з детонатором. Цю бойову частину вдалося відокремити від самого літального апарата, а потім, з міркувань безпеки, її було негайно знешкоджено на пляжі", – розповів заступник окружного прокурора з військових питань окружної прокуратури в Познані, полковник Бартош Оконевський.

Повідомляється, що прокуратура продовжує розслідування у справі.

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Що передувало

Раніше віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що на узбережжі Балтійського моря знашли безпілотник, це може бути новою моделлю російського дрона Gerbera. За попередніми даними, бойової частини дрон не мав.

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