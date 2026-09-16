60 единиц техники за сутки: бойцы полка "Code 9.2" уничтожают оккупантов дронами "Дартс" украинского производства. ВИДЕО
В сети опубликована подборка боевых вылетов операторов ударных беспилотников 475-го отдельного штурмового полка "Code 9.2".
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские военные с помощью дронов-камикадзе авиационного типа "Дартс" нанесли сокрушительный удар по позициям, технике и живой силе противника.
Всего за сутки интенсивных ударов аэроразведчики и пилоты полка уничтожили 60 единиц вражеской техники.
На опубликованных кадрах запечатлены ювелирные попадания украинских беспилотников по бронетехнике и автомобильному транспорту.
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