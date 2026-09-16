60 единиц техники за сутки: бойцы полка "Code 9.2" уничтожают оккупантов дронами "Дартс" украинского производства. ВИДЕО

В сети опубликована подборка боевых вылетов операторов ударных беспилотников 475-го отдельного штурмового полка "Code 9.2".

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские военные с помощью дронов-камикадзе авиационного типа "Дартс" нанесли сокрушительный удар по позициям, технике и живой силе противника.

Всего за сутки интенсивных ударов аэроразведчики и пилоты полка уничтожили 60 единиц вражеской техники.

На опубликованных кадрах запечатлены ювелирные попадания украинских беспилотников по бронетехнике и автомобильному транспорту.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Смотрите также: "Бумажные" FPV-дроны на сумму свыше 47 млн грн: будут судить экс-командира воинской части и его сообщников. ФОТОрепортаж