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Новости Уничтожение российской техники
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60 единиц техники за сутки: бойцы полка "Code 9.2" уничтожают оккупантов дронами "Дартс" украинского производства. ВИДЕО

В сети опубликована подборка боевых вылетов операторов ударных беспилотников 475-го отдельного штурмового полка "Code 9.2".

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские военные с помощью дронов-камикадзе авиационного типа "Дартс" нанесли сокрушительный удар по позициям, технике и живой силе противника.

Всего за сутки интенсивных ударов аэроразведчики и пилоты полка уничтожили 60 единиц вражеской техники.

На опубликованных кадрах запечатлены ювелирные попадания украинских беспилотников по бронетехнике и автомобильному транспорту.

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