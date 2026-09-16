Операторы зенитных дронов 11-й бригады НГУ уничтожили за трое суток 137 вражеских БПЛА. ВИДЕО

Экипажи беспилотных авиационных комплексов 11-й бригады имени Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины демонстрируют чрезвычайно высокую эффективность в противовоздушной обороне и уничтожении вражеской авиаразведки и ударных средств.

Как сообщает Цензор.НЕТ, только за последние трое суток гвардейцы вывели из строя 137 беспилотников противника различных типов.

Все эпизоды ликвидации вражеских воздушных целей гвардейцы зафиксировали на камеры, установленные непосредственно на FPV-дронах и специальных дронах-перехватчиках.

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За трое суток интенсивной боевой работы уничтожено и повреждено:

71 ударный и имитационный БПЛА типа "Шахед"/"Гербера";

41 барражирующий боеприпас типа "Молния";

24 дрона коптерного типа (разведывательные и корректирующие).

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