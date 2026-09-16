Оператори зенітних дронів 11-ї бригади НГУ знищили за три доби 137 ворожих БПЛА. ВIДЕО
Екіпажі безпілотних авіаційних комплексів 11-ї бригади імені Михайла Грушевського Національної гвардії України демонструють надвисоку ефективність у протиповітряній обороні та знищенні ворожої авіарозвідки й ударних засобів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, лише за три останні доби гвардійці вивели з ладу 137 безпілотників противника різних типів.
Усі епізоди ліквідації ворожих повітряних цілей гвардійці зафіксували на камери, встановлені безпосередньо на FPV-дронах та спеціальних дронах-перехоплювачах.
За три доби інтенсивної бойової роботи знищено та пошкоджено:
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71 ударний та імітаційний БпЛА типу "Шахед"/"Гербера";
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41 барражуючий боєприпас типу "Молнія";
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24 дрони коптерного типу (розвідувальні та коригувальники).
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