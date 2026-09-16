Оператори зенітних дронів 11-ї бригади НГУ знищили за три доби 137 ворожих БПЛА. ВIДЕО

Екіпажі безпілотних авіаційних комплексів 11-ї бригади імені Михайла Грушевського Національної гвардії України демонструють надвисоку ефективність у протиповітряній обороні та знищенні ворожої авіарозвідки й ударних засобів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, лише за три останні доби гвардійці вивели з ладу 137 безпілотників противника різних типів.

Усі епізоди ліквідації ворожих повітряних цілей гвардійці зафіксували на камери, встановлені безпосередньо на FPV-дронах та спеціальних дронах-перехоплювачах.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За три доби інтенсивної бойової роботи знищено та пошкоджено:

71 ударний та імітаційний БпЛА типу "Шахед"/"Гербера";

41 барражуючий боєприпас типу "Молнія";

24 дрони коптерного типу (розвідувальні та коригувальники).

Дивіться: Дронарі 411-го полку "Яструби" перехоплювачами STING збили два російські БпЛА-"матки" з дронами на борту. ВIДЕО

Читайте: Сили оборони уразили місце запуску БпЛА та засоби РЕБ РФ, - Генштаб