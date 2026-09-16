60 одиниць техніки за добу: бійці полку "Code 9.2 нищать окупантів дронами "Дартс" українського виробництва. ВIДЕО
У мережі оприлюднено добірку бойової роботи операторів ударних безпілотників 475-го окремого штурмового полку "Code 9.2".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни за допомогою дронів-камікадзе літакового типу "Дартс" завдали нищівного удару по позиціях, техніці та живій силі противника.
Лише протягом однієї доби інтенсивних ударів аеророзвідники та пілоти полку знищили 60 одиниць ворожої техніки.
На опублікованих кадрах зафіксовано ювелірні влучання українських безпілотників по бронетехніці, автомобільному транспорту.
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