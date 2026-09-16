"Паперові" FPV-дрони на понад 47 млн грн: судитимуть екскомандира військової частини та його спільників. ФОТОрепортаж

Завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт щодо учасників злочинної організації, яких обвинувачують у привласненні понад 47 млн грн бюджетних коштів, виділених на закупівлю FPV-дронів та оптичного обладнання для військової частини.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, організацію створив у 2024 році тодішній командир військової частини. До неї він залучив трьох військовослужбовців, які відповідали за планування закупівель, приймання майна та оформлення документів, а також цивільного - кінцевого власника фіктивних товариств, через які забезпечувалася взаємодія з постачальниками.

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Упродовж квітня–грудня 2024 року вони уклали 37 договорів на постачання FPV-дронів та оптичного обладнання.

Однак безпілотники, за які було сплачено десятки мільйонів гривень, фактично не надходили до військової частини, а частину прицілів замінювали значно дешевшими виробами.

Водночас у службових документах зазначалося, що контракти виконані, а майно отримане. Саме на підставі цих документів постачальникам перераховували бюджетні кошти. Фактичну відсутність техніки або її невідповідність заявленим характеристикам, за даними слідства, приховували шляхом внесення неправдивих відомостей до офіційної документації.

Збитки державному бюджету перевищили 47 млн грн.

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Що загрожує

Колишнього командира та інших учасників обвинувачують у створенні та участі у злочинній організації, заволодінні майном в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану та службовому підробленні.

Дії обвинувачених кваліфіковано:

ч. 3 ст. 255 КК України як створення, керівництво, участь у злочинній організації, вчинене службовою особою з використанням службового становища;

ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, організованою групою;

ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України як внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене у складі злочинної організації.

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Повідомляється, що в разі доведення вини їм загрожує до 15 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років та з конфіскацією майна.