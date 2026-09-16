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"Бумажные" FPV-дроны на сумму свыше 47 млн грн: будут судить бывшего командира воинской части и его сообщников. ФОТОрепортаж

Завершено досудебное расследование и направлено в суд обвинительное заключение в отношении участников преступной организации, которых обвиняют в присвоении более 47 млн грн бюджетных средств, выделенных на закупку FPV-дронов и оптического оборудования для воинской части.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

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Распределение средств на закупку дронов

Что известно

Как отмечается, организацию создал в 2024 году тогдашний командир воинской части. В нее он привлек трех военнослужащих, которые отвечали за планирование закупок, приемку имущества и оформление документов, а также гражданского лица — конечного владельца фиктивных компаний, через которые обеспечивалось взаимодействие с поставщиками.

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В течение апреля–декабря 2024 года они заключили 37 договоров на поставку FPV-дронов и оптического оборудования.

Однако беспилотники, за которые было уплачено десятки миллионов гривен, фактически не поступали в воинскую часть, а часть прицелов заменяли значительно более дешевыми изделиями.

Распределение средств на закупку дронов

В то же время в служебных документах указывалось, что контракты выполнены, а имущество получено. Именно на основании этих документов поставщикам перечислялись бюджетные средства. Фактическое отсутствие техники или ее несоответствие заявленным характеристикам, по данным следствия, скрывали путем внесения ложных сведений в официальную документацию.

Ущерб государственному бюджету превысил 47 млн грн.

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Что грозит

Бывшего командира и других участников обвиняют в создании и участии в преступной организации, завладении имуществом в особо крупных размерах в условиях военного положения и служебном подлоге.

Распределение средств на закупку дронов

Действия обвиняемых квалифицированы:

  • ч. 3 ст. 255 УК Украины как создание, руководство, участие в преступной организации, совершенное должностным лицом с использованием служебного положения;
  • ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины как завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное повторно, в условиях военного положения, в особо крупных размерах, организованной группой;
  • ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины как внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, совершенное в составе преступной организации.

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Сообщается, что в случае доказательства вины им грозит до 15 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Распределение средств на закупку дронов

Автор: 

дроны (8180) хищения (280) Офис Генпрокурора (3460)
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Топ комментарии
+7
от таких треба х5у5я5рить так щоб кровью сцяв підарас
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16.09.2026 13:32 Ответить
+3
Навіть кулі жаль, тільки удавка!!!
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16.09.2026 13:40 Ответить
+3
При кожній частині на рівні полку при клятому совку був офіцер - особист ...наглядав...Зараз - усі... "побратими"...військової поліції навіть немає... СБУ - не до цього,грошові потоки ділять та кришують...Мінистри оборони "золотими яйцями" годують солдатів..зброю "трофейну" скоро по інтернету продавати будуть....Жах. Йде війна. Треба трибунал та військовий суд. Контрозвідника до кожного полку на постійній основі.
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16.09.2026 13:59 Ответить

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