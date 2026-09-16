Чиновник ВСУ вымогал 10 тыс. евро у поставщика маскировочного снаряжения, - СБУ
Руководителя одного из отделов военного научного учреждения ВСУ уличили в вымогательстве взятки у поставщика маскировочного снаряжения для украинской армии.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает Цензор.НЕТ.
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Так, чиновник вымогал деньги у компании-поставщика маскировочного снаряжения.
"Документально подтверждено, что за 10 тысяч евро он обещал подрядчикам не отменять согласование экспертного заключения о качестве этой продукции. Такой документ был необходим поставщикам для участия в тендере.
Чтобы скрыть преступление, его организатор предложил предпринимателям оставить всю сумму взятки в ячейке почтового сервиса в Чернигове", — говорится в сообщении.
СБУ зафиксировала преступления чиновника и задержала его "на горячем" после получения взятки.
Кроме того, у него изъяли наличные деньги и документацию, подтверждающую "схему".
В настоящее время мужчине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).
Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.
Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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