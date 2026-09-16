Посадовець ЗСУ вимагав 10 тис. євро від постачальника маскувального спорядження, - СБУ
Керівника одного з відділів військової наукової установи ЗСУ викрили на вимаганні хабаря від постачальника маскувального спорядження для української армії.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, посадовець вимагав гроші з компанії-постачальника маскувального спорядження.
"Задокументовано, що за 10 тисяч євро він обіцяв підрядникам не скасовувати погодження експертного висновку щодо якості цієї продукції. Такий документ був потрібен постачальникам для участі у тендері.
Щоб приховати злочин, його організатор запропонував підприємцям залишити всю суму хабаря в комірці поштового сервісу у Чернігові", - йдеться в повідомленні.
СБУ задокументувала злочини посадовця та затримали його "на гарячому" після одержання забаря.
Також у нього вилучено готівку і документацію, що підтверджує "схему".
Наразі чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.
Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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