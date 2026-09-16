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Новини Хабарництво в армії
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Посадовець ЗСУ вимагав 10 тис. євро від постачальника маскувального спорядження, - СБУ

Посадовець СБУ вимагав 10 тис. євро хабаря: подробиці

Керівника одного з відділів військової наукової установи ЗСУ викрили на вимаганні хабаря від постачальника маскувального спорядження для української армії.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, посадовець вимагав гроші з компанії-постачальника маскувального спорядження.

"Задокументовано, що за 10 тисяч євро він обіцяв підрядникам не скасовувати погодження експертного висновку щодо якості цієї продукції. Такий документ був потрібен постачальникам для участі у тендері.

Щоб приховати злочин, його організатор запропонував підприємцям залишити всю суму хабаря в комірці поштового сервісу у Чернігові", - йдеться в повідомленні.

СБУ задокументувала злочини посадовця та затримали його "на гарячому" після одержання забаря.

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Також у нього вилучено готівку і документацію, що підтверджує "схему".

Наразі чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Автор: 

хабар (4475) СБУ (12942) Чернігів (857) Чернігівська область (1451) Чернігівський район (231)
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