Екскомандир, якого вже засудили за вбивство підлеглого, отримав нову підозру: брав хабарі за "невідправку" в піхоту

Екскомандира підозрюють у систематичному одержанні хабарів від підлеглих, які платили за можливість не потрапляти до піхотних підрозділів. Із семи військовослужбовців він отримав 680 тис. грн.

Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Екскомандир, використовуючи службове становище, організував систематичне одержання хабарів від підлеглих військовослужбовців, які платили за те, щоб їх не направляли до піхотних підрозділів.

За даними прокуратури, ці факти було викрито під час досудового розслідування кримінального провадження за фактами умисного вбивства, перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, а також катування підлеглого.

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"Підозрюваний користувався тяжким морально-психологічним станом військовослужбовців та за грошову винагороду обіцяв не направляти їх до піхотних підрозділів, сприяв проходженню служби в умовно безпечних місцях поза районами безпосереднього бойового зіткнення з противником, а в окремих випадках — непритягненню до дисциплінарної відповідальності. Водночас у таких випадках неправомірна вигода полягала у щомісячній передачі частини грошового забезпечення та додаткової винагороди після їх отримання", - розповіли там.

Розмір хабаря складав від 20 тис. грн до 135 тис. грн. Кошти передавали готівкою, перераховували на особисті банківські картки підозрюваного, його близьких осіб, а також через інших військовослужбовців.

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У месенджері WhatsApp узгоджували суми та реквізити.

Із 27 липня 2024 року по 10 січня 2025 року задокументувано одержання підозрюваним неправомірної вигоди від семи підлеглих військовослужбовців на загальну суму 680 тис. грн.

Після отримання хабаря чоловік забезпечував проходження служби військовослужбовців в умовно безпечних місцях.

"Натомість за усними наказами направляв інших підлеглих до зведених підрозділів для виконання завдань із нарощення фортифікаційного обладнання оборонних рубежів. За даними слідства, окремі військовослужбовці, яких було направлено до таких підрозділів, під час виконання бойових завдань зникли безвісти", - додали у прокуратурі.

Наразі екскомандиру повідомили про підозру та клопотатимуть у суді про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Що передувало?

11 березня 2026 року Дніпровський районний суд Дніпропетровської області визнав колишнього командира винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115 та ч. 5 ст. 426-1 КК України, за фактом умисного вбивства підлеглого військовослужбовця у тимчасовому розташуванні військової частини в місті Краматорську у грудні 2024 року та призначив покарання у виді 11 років позбавлення волі.

Також до суду скеровано обвинувальний акт за обвинуваченням цієї ж особи у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426-1 та ч. 3 ст. 127 КК України, за фактом застосування насильства та катування підлеглого поблизу бойових позицій на території Донецької області у липні 2023 року.

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