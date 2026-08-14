Бывший командир, которого уже осудили за убийство подчиненного, получил новое подозрение: брал взятки за "неотправку" в пехоту

Бывшего командира подозревают в систематическом получении взяток от подчиненных, которые платили за возможность не попасть в пехотные подразделения. От семи военнослужащих он получил 680 тыс. грн.

Об этом сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона, передает Цензор.НЕТ.

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Бывший командир, используя служебное положение, организовал систематическое получение взяток от подчиненных военнослужащих, которые платили за то, чтобы их не направляли в пехотные подразделения.

По данным прокуратуры, эти факты были выявлены в ходе досудебного расследования уголовного дела по фактам умышленного убийства, превышения военным должностным лицом власти или служебных полномочий, а также пыток подчиненного.

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"Подозреваемый пользовался тяжелым морально-психологическим состоянием военнослужащих и за денежное вознаграждение обещал не направлять их в пехотные подразделения, способствовал прохождению службы в условно безопасных местах вне районов непосредственного боевого столкновения с противником, а в отдельных случаях — непривлечению к дисциплинарной ответственности. При этом в таких случаях неправомерная выгода заключалась в ежемесячной передаче части денежного довольствия и дополнительного вознаграждения после их получения", — сообщили там.

Размер взятки составлял от 20 тыс. грн до 135 тыс. грн. Средства передавали наличными, перечисляли на личные банковские карты подозреваемого, его близких, а также через других военнослужащих.

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В мессенджере WhatsApp согласовывали суммы и реквизиты.

С 27 июля 2024 года по 10 января 2025 года зафиксировано получение подозреваемым неправомерной выгоды от семи подчиненных военнослужащих на общую сумму 680 тыс. грн.

После получения взятки мужчина обеспечивал прохождение службы военнослужащих в условно безопасных местах.

"Вместо этого, по устным приказам, он направлял других подчиненных в сводные подразделения для выполнения задач по укреплению оборонительных рубежей. По данным следствия, отдельные военнослужащие, направленные в такие подразделения, во время выполнения боевых задач пропали без вести", — добавили в прокуратуре.

В настоящее время бывшему командиру сообщено о подозрении, и в суде будет ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Что предшествовало?

11 марта 2026 года Днепровский районный суд Днепропетровской области признал бывшего командира виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 115 и ч. 5 ст. 426-1 УК Украины, по факту умышленного убийства подчиненного военнослужащего во временном расположении воинской части в городе Краматорске в декабре 2024 года и назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы.

Также в суд направлен обвинительный акт по обвинению этого же лица в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 426-1 и ч. 3 ст. 127 УК Украины, по факту применения насилия и пыток в отношении подчиненного вблизи боевых позиций на территории Донецкой области в июле 2023 года.

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