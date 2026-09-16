Бывшего президента Косово Тачи приговорили к 25 годам лишения свободы за военные преступления
Бывший президент Косово Хашим Тачи был приговорен к 25 годам лишения свободы за военные преступления, совершенные во время конфликта с Сербией в 1990-х годах. Трибунал признал его виновным, в частности, в убийствах, пытках и незаконном удержании людей.
Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, приговор 58-летнему Тачи 16 сентября вынес Трибунал по военным преступлениям в Косово, работающий в Гааге. Преступления, за которые его осудили, были совершены в период, когда Тачи был одним из руководителей этнически албанской Армии освобождения Косово (АОК).
Суд признал Тачи виновным в убийстве 96 политических оппонентов и людей, которых АОК считала сотрудниками сербских сил безопасности. Кроме того, речь идет о незаконном удержании 385 человек, пытках 303 человек и жестоком обращении с 49 лицами.
По заключению суда, Тачи активно участвовал в преступлениях и поощрял их совершение в рамках общего преступного плана. Сам экс-президент Косово отрицал все обвинения и может обжаловать приговор.
Прокуроры требовали для Тачи и трех других бывших высокопоставленных командиров АВК по 45 лет лишения свободы. В то же время коллегия судей отклонила шесть обвинений в преступлениях против человечности, поскольку сторона обвинения не доказала, что они были частью широкомасштабного или систематического нападения на гражданское население.
Оглашение приговора вызвало протесты сторонников Тачи. В Приштине после решения суда состоялась акция в его поддержку, а правоохранительные органы усилили меры безопасности из-за риска беспорядков.
Тачи занимал пост президента Косово с 2016 по 2020 год. После предъявления обвинений в ноябре 2020 года он подал в отставку и предстал перед судом в Гааге.
- Напомним, ранее Цензор.НЕТ сообщал, что экс-президент Косово Хашим Тачи выступил перед спецтрибуналом в Гааге. Он отверг обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечности.
- В специальную палату трибунала по Косово направлен обвинительный акт из 10 пунктов в отношении президента Косово Хашима Тачи, бывшего спикера парламента Кадри Весели и других лиц, им инкриминируются преступления против человечности и военные преступления, в том числе убийства, насильственные исчезновения людей, преследования и пытки.
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