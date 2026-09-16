Експрезидента Косова Тачі засудили до 25 років за воєнні злочини

Колишнього президента Косова Хашима Тачі засудили до 25 років позбавлення волі за воєнні злочини, скоєні під час конфлікту із Сербією у 1990-х роках. Трибунал визнав його винним, зокрема, у вбивствах, катуваннях та незаконному утриманні людей.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, вирок 58-річному Тачі 16 вересня оголосив Трибунал з воєнних злочинів у Косові, який працює в Гаазі. Злочини, за які його засудили, були скоєні в період, коли Тачі був одним із керівників етнічно албанської Армії визволення Косова (АВК).

Суд визнав Тачі винним у вбивстві 96 політичних опонентів та людей, яких АВК вважала співробітниками сербських сил безпеки. Крім того, йдеться про незаконне утримання 385 осіб, катування 303 людей та жорстоке поводження з 49 особами.

За висновком суду, Тачі активно брав участь у злочинах та заохочував їх вчинення в межах спільного злочинного плану. Сам експрезидент Косова заперечував усі звинувачення та може оскаржити вирок.

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Прокурори вимагали для Тачі та трьох інших колишніх високопоставлених командирів АВК по 45 років ув’язнення. Водночас колегія суддів відхилила шість звинувачень у злочинах проти людяності, оскільки сторона обвинувачення не довела, що вони були частиною широкомасштабного або систематичного нападу на цивільне населення.

Оголошення вироку викликало протести прихильників Тачі. У Приштині після рішення суду відбулася акція на його підтримку, а правоохоронці посилили заходи безпеки через ризик заворушень.

Тачі обіймав посаду президента Косова з 2016 до 2020 року. Після висунення обвинувачень у листопаді 2020 року він подав у відставку та постав перед судом у Гаазі.

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