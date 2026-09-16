Експрезидента Косова Тачі засудили до 25 років за воєнні злочини
Колишнього президента Косова Хашима Тачі засудили до 25 років позбавлення волі за воєнні злочини, скоєні під час конфлікту із Сербією у 1990-х роках. Трибунал визнав його винним, зокрема, у вбивствах, катуваннях та незаконному утриманні людей.
Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, вирок 58-річному Тачі 16 вересня оголосив Трибунал з воєнних злочинів у Косові, який працює в Гаазі. Злочини, за які його засудили, були скоєні в період, коли Тачі був одним із керівників етнічно албанської Армії визволення Косова (АВК).
Суд визнав Тачі винним у вбивстві 96 політичних опонентів та людей, яких АВК вважала співробітниками сербських сил безпеки. Крім того, йдеться про незаконне утримання 385 осіб, катування 303 людей та жорстоке поводження з 49 особами.
За висновком суду, Тачі активно брав участь у злочинах та заохочував їх вчинення в межах спільного злочинного плану. Сам експрезидент Косова заперечував усі звинувачення та може оскаржити вирок.
Прокурори вимагали для Тачі та трьох інших колишніх високопоставлених командирів АВК по 45 років ув’язнення. Водночас колегія суддів відхилила шість звинувачень у злочинах проти людяності, оскільки сторона обвинувачення не довела, що вони були частиною широкомасштабного або систематичного нападу на цивільне населення.
Оголошення вироку викликало протести прихильників Тачі. У Приштині після рішення суду відбулася акція на його підтримку, а правоохоронці посилили заходи безпеки через ризик заворушень.
Тачі обіймав посаду президента Косова з 2016 до 2020 року. Після висунення обвинувачень у листопаді 2020 року він подав у відставку та постав перед судом у Гаазі.
- Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ. повідомляв, що експрезидент Косова Хашим Тачі виступив перед спецтрибуналом у Гаазі. Він відкинув звинувачення у воєнних злочинах та злочинах проти людяності.
- До спеціальної палати трибуналу щодо Косова спрямовано обвинувальний акт із 10 пунктів щодо президента Косова Хашима Тачі, колишнього спікера парламенту Кадрі Веселі та інших осіб, їм інкримінують злочини проти людяності і військові злочини, в тому числі вбивства, насильницькі зникнення людей, переслідування і катування.
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