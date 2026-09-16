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Заместитель генпрокурора Крым прокомментировал российский паспорт супруги: это была принудительная паспортизация

Максим Крым и жена
Фото: Слідство.Інфо

"Моя жена жила в оккупированном Крыму и стала одной из жертв навязанной Россией паспортизации", — заявил заместитель Генерального прокурора Украины Максим Крым, который в настоящее время, в отсутствие генпрокурора, исполняет управленческие функции в ГП.

Этот комментарий он дал по просьбе "Цензор.Нет".

"В 2014 году моя будущая жена проживала в Севастополе и, как и другие жители оккупированного Крыма, оказалась в условиях принудительной паспортизации, введенной РФ после оккупации полуострова. Украина такое принудительное приобретение российского гражданства не признает. В 2015 году она покинула оккупированный Крым и переехала на подконтрольную Украине территорию. Впоследствии мы поженились", - рассказал Максим Крым.

Читайте также: "Управленческие функции" в ОГП выполняет Максим Крым. "Слідство.Інфо" обнаружило у его жены паспорт РФ

Он добавил, что жена пыталась избавиться от российского гражданства. "После выезда она обращалась в российское дипломатическое учреждение с целью отказа от навязанного ей российского документа. Соответствующие обращения и подтверждения их отправки сохранились", - заявил прокурор.

Напомним, ранее "Слідство.Інфо" выяснило, что супруга заместителя генпрокурора Максима Крыма - Анна Крым - получила паспорт гражданки РФ 2 апреля 2014 года. В документе указана регистрация в Севастополе.

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Кроме того, Крым заявляет: "Никаких фактов влияния этих обстоятельств на мою служебную деятельность, конфликта интересов или установленных ограничений для исполнения мной полномочий нет.

Значительная часть моей профессиональной деятельности была связана с расследованием и поддержанием обвинения в судах по делам о военных преступлениях РФ и преступлениях против основ национальной безопасности Украины. Поэтому здесь важно не подменять факты. Моя жена жила в оккупированном Крыму и стала одной из жертв навязанной Россией паспортизации. После выезда она предпринимала документально подтвержденные меры, чтобы отказаться от этого статуса. А все вопросы, касающиеся моей профессиональной деятельности, прошли соответствующие государственные проверки".

Автор: 

паспорт (1198) Крым Максим (1)
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Топ комментарии
+41
І я жив в Криму, але не став жертвою примусової паспортизації, хоча мені це пропонували. Я виїхав. Знаю своїх колег, які аж до повномасшабного вторгнення їздили відпочивати в Крим. То вавка в голові, в не щось примусове.
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16.09.2026 17:10 Ответить
+32
"отримала паспорт громадянки РФ 2 квітня 2014 року" - це значить вона стояла в черзі щоб першою отримати паспорт, їх ніхто не заставляв в квітні 2014 отримувати російський паспорт, це був власний її вибір і бажання стати росіянкою
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16.09.2026 17:16 Ответить
+30
А більше нікого в Українському суспільстві немає, щоб на усі оті державні посади призначати людей без лаптє-паспортів? Що там перевіряє СБУ?
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16.09.2026 17:15 Ответить

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