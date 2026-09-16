Заступник Генпрокурора Крим прокоментував російський паспорт дружини: це була примусова паспортизація

"Моя дружина жила в окупованому Криму і стала однією із жертв нав’язаної Росією паспортизації", - заявив заступник Генерального прокурора України Максим Крим, який зараз за відсутності генпрокурора, виконує управлінські функції в ОГП.

Цей коментар він надав на прохання "Цензор.Нет".

"У 2014 році моя майбутня дружина проживала у Севастополі та, як і інші мешканці окупованого Криму, опинилася в умовах примусової паспортизації, запровадженої рф після окупації півострова. Україна таке примусове набуття російського громадянства не визнає. У 2015 році вона залишила окупований Крим і переїхала на підконтрольну Україні територію. Згодом ми одружилися", - розповів Максим Крим.

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Додав, що дружина намагалася позбутися російського громадянства. "Після виїзду вона зверталася до російської дипломатичної установи з метою відмови від нав’язаного їй російського документа. Відповідні звернення та підтвердження їх направлення збереглися", - заявив прокурор.

Нагадаємо, раніше "Слідство.Інфо" зʼясували, що дружина заступника генпрокурора Максима Крима — Ганна Крим — отримала паспорт громадянки РФ 2 квітня 2014 року. У документі вказана реєстрація в Севастополі.

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Також Крим заявляє: "Жодних фактів впливу цих обставин на мою службову діяльність, конфлікту інтересів чи встановлених обмежень для виконання мною повноважень немає.

Значна частина моєї професійної роботи була пов’язана з розслідуванням та підтриманням обвинувачення у судах щодо воєнних злочинів рф та злочинів проти основ національної безпеки України. Тому тут важливо не підміняти факти. Моя дружина жила в окупованому Криму і стала однією із жертв нав’язаної Росією паспортизації. Після виїзду вона вживала документально підтверджених заходів, щоб відмовитися від цього статусу. А всі питання щодо моєї професійної діяльності пройшли відповідні державні перевірки".