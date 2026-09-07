Родичі посадовця ОГП Кропиви володіють нерухомістю на понад $1 млн та мають паспорти РФ, - ЗМІ. ФОТО

В оточенні заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генерального прокурора Сергія Кропиви — фігуранта спецоперації НАБУ "Карфаген" — знайшли елітну нерухомість та чинні російські паспорти.

Про це йдеться у розслідуванні hromadske, передає Цензор.НЕТ.

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Хто такий Сергій Кропива

Кропиві 42 роки, посаду заступника начальника департаменту ОГП він обіймає з минулого року. До цього, у 2023-2024 роках, був заступником голови Одеської ОВА Олега Кіпера з питань цифрового розвитку, а ще раніше, у 2022 році, працював в Офісі генпрокурора. До 2022 року обіймав керівні посади в кіберполіції.

За версією слідства, "Канцлер" — такий позивний фігурує на плівках НАБУ — заробляв на "кришуванні" шахрайських кол-центрів, а витрачав кошти на дорогі покупки й нерухомість.

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Маєток у Лісниках і статки батьків

Журналісти з'ясували, що сам посадовець офіційно не набув жодного майна, крім приватизованої квартири в Золотоноші. Натомість активне накопичення статків у його родичів почалося ще у 2020 році, коли Кропива був першим заступником начальника Департаменту кіберполіції.

Мати посадовця Валентина Кропива, попри відсутність офіційного бізнесу, регулярно подорожувала до США, а в її соцмережах фотографії натякали на спосіб життя заможної бізнесвумен.

У 2020 році вона придбала квартиру в київському ЖК "Комфорт Таун", у 2021-му — земельну ділянку з недобудованим будинком у Лісниках під Києвом (загальною вартістю близько 200 тисяч доларів), у 2023-му — автомобіль Toyota RAV4, а у 2025-му — квартиру в ЖК "Файна Таун" площею 125 кв. м вартістю понад 160 тисяч доларів. Наразі будинок у Лісниках уже добудований, хоча в декларації Кропива вказує його як недобудову.





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Батько посадовця Василь Кропива з 2021 року відкрив кілька ФОПів, а у 2023-му став співвласником компанії з гуртової торгівлі зерном. У 2024 році придбав квартиру в київському ЖК UNIT.Home, а у 2025-му — будівлю площею 500 кв. м у Боярці, де розташований фітнес-центр. Загалом із 2020 року батько посадовця офіційно витратив на нерухомість близько 250 тисяч доларів, а разом із дружиною — приблизно 650 тисяч доларів.

Дружина посадовця та її батьки з російськими паспортами

Дружині Кропиви Ірині 37 років — у 2023 році вона придбала Mercedes-Benz GLE-Class вартістю понад 130 тисяч доларів. За даними журналістів, раніше жінка мала російський паспорт, отриманий у 2004 році в Республіці Комі під іншим прізвищем — нині документ уже недійсний.

Натомість батьки дружини посадовця, за даними баз даних, залишаються громадянами Росії — обидва отримали російські паспорти ще на початку 2000-х, і документи досі чинні.

Попри це, теща посадовця у 2021 році стала власницею трьох приміщень у ЖК "Файна Таун" вартістю понад 80 тисяч доларів, а тесть — уже після початку повномасштабного вторгнення, у листопаді 2022-го, придбав приміщення в тому ж комплексі за понад 90 тисяч доларів, а у 2025 році — ще одну квартиру на Дніпровській набережній. Загалом батьки дружини Кропиви набули нерухомості на понад 200 тисяч доларів, хоча, за даними журналістів, їхні банківські вклади в Росії не відповідають таким статкам.

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"Муза" та статки на понад 200 тисяч доларів за рік

Ще одна фігурантка плівок НАБУ — 24-річна Єлизавета Івахненко ("Муза" на плівках НАБУ), випускниця Одеської юридичної академії.

Фото: 24-річна Єлизавета Івахненко hromadske

У 2025 році вона придбала нежитлове приміщення площею 150 кв. м на Печерську в Києві вартістю понад 160 тисяч доларів, а також автомобіль Mercedes-Benz EQE 350 — загалом майна на понад 200 тисяч доларів лише за рік.





Що ще відомо

За даними слідства, Кропива також оформлював на підставних осіб нерухомість в елітному готелі Glacier в Івано-Франківській області.

Прокурор САП Микола Карась заявляв у суді, що організатор схеми діяв за "повної підтримки" генерального прокурора Руслана Кравченка — на аудіозаписах Кропива звертається до якогось "Шефа", називаючи його "Андрійовичем". Сам Кравченко будь-яку причетність до схеми заперечує. За даними журналістів, обшуки в межах цієї справи відбулися й у голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

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