Родственники чиновника ОГП Кропивы владеют недвижимостью на сумму более $1 млн и имеют паспорта РФ, - СМИ. ФОТО

В окружении заместителя начальника Департамента международного сотрудничества Офиса генерального прокурора Сергея Кропивы - фигуранта спецоперации НАБУ "Карфаген" - обнаружили элитную недвижимость и действующие российские паспорта.

Об этом говорится в расследовании hromadske, передает Цензор.НЕТ.

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Кто такой Сергей Кропива

Кропиве 42 года, должность заместителя начальника департамента ОГП он занимает с прошлого года. До этого, в 2023–2024 годах, был заместителем главы Одесской ОГА Олега Кипера по вопросам цифрового развития, а еще раньше, в 2022 году, работал в Офисе генпрокурора. До 2022 года занимал руководящие должности в киберполиции.

По версии следствия, "Канцлер" - именно такой позывной фигурирует на записях НАБУ - зарабатывал на "крыше" мошеннических колл-центров, а средства тратил на дорогие покупки и недвижимость.

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Имение в Лесниках и состояние родителей

Журналисты выяснили, что сам чиновник официально не приобрел никакого имущества, кроме приватизированной квартиры в Золотоноше. Зато активное накопление состояния у его родственников началось еще в 2020 году, когда Кропива был первым заместителем начальника Департамента киберполиции.

Мать чиновника Валентина Кропива, несмотря на отсутствие официального бизнеса, регулярно ездила в США, а фотографии в её соцсетях намекали на образ жизни состоятельной бизнес-леди.

В 2020 году она приобрела квартиру в киевском ЖК "Комфорт Таун", в 2021-м — земельный участок с недостроенным домом в Лесниках под Киевом (общей стоимостью около 200 тысяч долларов), в 2023-м — автомобиль Toyota RAV4, а в 2025-м — квартиру в ЖК "Файна Таун" площадью 125 кв. м стоимостью более 160 тысяч долларов. На данный момент дом в Лесниках уже достроен, хотя в декларации Кропива указывает его как недострой.





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Отец чиновника Василий Кропива с 2021 года открыл несколько индивидуальных предпринимателей, а в 2023-м стал совладельцем компании по оптовой торговле зерном. В 2024 году он приобрел квартиру в киевском ЖК UNIT.Home, а в 2025-м — здание площадью 500 кв. м в Боярке, где расположен фитнес-центр. В целом с 2020 года отец чиновника официально потратил на недвижимость около 250 тысяч долларов, а вместе с женой — примерно 650 тысяч долларов.

Супруга чиновника и ее родители с российскими паспортами

Супруге Кропивы Ирине 37 лет — в 2023 году она приобрела Mercedes-Benz GLE-Class стоимостью более 130 тысяч долларов. По данным журналистов, ранее у женщины был российский паспорт, полученный в 2004 году в Республике Коми под другой фамилией — в настоящее время документ уже недействителен.

В то же время родители супруги чиновника, согласно базам данных, остаются гражданами России — оба получили российские паспорта еще в начале 2000-х, и документы до сих пор действительны.

Несмотря на это, теща чиновника в 2021 году стала владелицей трех помещений в ЖК "Файна Таун" стоимостью более 80 тысяч долларов, а тесть — уже после начала полномасштабного вторжения, в ноябре 2022-го, приобрел помещение в том же комплексе за более чем 90 тысяч долларов, а в 2025 году — еще одну квартиру на Днепровской набережной. В целом родители супруги Кропивы приобрели недвижимость на сумму свыше 200 тысяч долларов, хотя, по данным журналистов, их банковские вклады в России не соответствуют таким доходам.

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"Муза" и доход более 200 тысяч долларов за год

Еще одна фигурантка записей НАБУ — 24-летняя Елизавета Ивахненко ("Муза" на записях НАБУ), выпускница Одесской юридической академии.

Фото: 24-летняя Елизавета Ивахненко hromadske

В 2025 году она приобрела нежилое помещение площадью 150 кв. м на Печерске в Киеве стоимостью более 160 тысяч долларов, а также автомобиль Mercedes-Benz EQE 350 — в общей сложности имущество на сумму более 200 тысяч долларов всего за год.





Что еще известно

По данным следствия, Кропива также оформлял на подставных лиц недвижимость в элитном отеле Glacier в Ивано-Франковской области.

Прокурор САП Николай Карась заявлял в суде, что организатор схемы действовал при "полной поддержке" генерального прокурора Руслана Кравченко — на аудиозаписях Кропива обращается к некоему "Шефу", называя его "Андреевичем". Сам Кравченко отрицает какую-либо причастность к схеме. По данным журналистов, обыски в рамках этого дела прошли и у главы Одесской ОГА Олега Кипера.

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