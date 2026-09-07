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Новости Операция Карфаген
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Кропива был назначен в ОГП после всех проверок, - Кравченко

Назначение Кропивы в ОГП: заявление Кравченко

Генеральный прокурор Руслан Кравченко разъяснил обстоятельства назначения Сергея Кропивы в Офис генерального прокурора.

Об этом он заявил во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Когда я вступил в должность, у нас был большой недобор кадров как в Офисе генерального прокурора, так и в областных (прокуратурах. — Ред.) и т. д. В каждом департаменте было очень много вакансий, где не хватало людей", — отметил он.

Поэтому Кравченко начал искать, кто с таким опытом может работать.

"Пригласил тех, с кем работал в Киевской области, они отказались. Затем начал искать людей в других областях. С Кропивой раньше не был знаком, узнал, что в Одесской областной администрации работает заместитель, отвечающий за международное направление. Ему предложили перейти к нам, он сказал, что не против", — продолжил генпрокурор.

Впоследствии глава ОГА Кипер согласился отпустить Кропиву на должность в ОГП. 

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"Кропива был назначен после проведения всех проверок", - добавил он.

В НАПК возражений по поводу назначений не было, сказал Кравченко.

"Когда я стал генеральным прокурором, то для меня отношения с коллективом выглядят так: сначала команда, а потом я, потому что без команды я никто. И мое отношение к каждому сотруднику таково, что не только Кропива мог зайти и обратиться на "ты", попросить помощи, но и любой сотрудник. 

Я доверял Сергею, у нас были нормальные отношения", - рассказал он.

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Операция "Карфаген"

  • Напомним, ранее " Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОГА Олега Кипера.
  • 4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.
  • По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.
  • До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.
  • На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".
  • Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.
  • Согласно обновленным данным, НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовали миллионные состояния. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса генерального прокурора.
  • Также были опубликованы записи преступной группы сотрудников ОГП.
  • Позже в Офисе генпрокурора подтвердили обыски у генпрокурора Кравченко и его заместительницы.
  • ВАКС избрал меру пресечения в отношении должностного лица ОГП Кропивы.
  • 7 сентября Ивахненко поместили под стражу с залогом в 20 млн грн.

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Автор: 

Кравченко Руслан (215) Офис Генпрокурора (3390) Кропива Сергей (8)
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Топ комментарии
+26
А хто перевіряв?! Такі ж самі корупціонери як і це кодло шо при владі
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07.09.2026 17:03 Ответить
+23
Враховуючи той факт, що Кравченко був призначений генпрокурором, незважаючи на те, що не пройшов перевірки на доброчесність в 2023 році на посаду керівника НАБУ,
результати перевірок Кропиви, навіть якщо вони були, значення не мали.
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07.09.2026 17:10 Ответить
+21


Кропива був призначений в ОГП після всіх перевірок, - Кравченко - Вероніка фен-шуй особисто проводила перевірку.
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07.09.2026 17:08 Ответить

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