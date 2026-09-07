Кропива був призначений в ОГП після всіх перевірок, - Кравченко

Генпрокурор Руслан Кравченко пояснив обставини призначення Сергія Кропиви до Офісу Генпрокурора.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Коли я прийшов на посаду, у нас був великий недобір і в Офісі Генпрокурора, в обласні (прокуратури. - Ред.) тощо. У кожному департаменту були дуже багато порожніх місць, де не вистачало людей", - зазначив він.

Тому Кравченко почав шукати, хто з таким досвідом може працювати.

"Запросив тих, з ким в Київській області працював, вони відмовилися. Почав потім шукати людей в інших областях. З Кропивою раніше були не знайомі, дізнався, що в Одеській обласній адміністрації працює заступник, який відповідає за міжнародний напрямок. Йому запропонували перейти до нас, він сказав, що не проти", - продовжив генпрокурор.

Згодом глава ОВА Кіпер погодився відпустити на посаду в ОГП Кропиву.

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"Кропива був призначений після проведення всіх перевірок", - додав він.

У НАЗК заперечень щодо призначень не мали, сказав Кравченко.

"Коли я генпрокурором став, то для мене відношення з колективом є таким: спочатку команда, а потім я, бо без команди я ніхто. І моє відношення до кожного працівника, не тільки Кропива міг зайти і звернутися на "ти", попросити допомоги, може будь-який працівник.

Я Сергію довіряв, ми були у нормальних відносинах", - розповів він.

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Операція "Карфаген"

Нагадаємо, раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляла, що НАБУ та САП нібито проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та в голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

4 вересня НАБУ та САП заявили про ймовірне "кришування" в Офісі генерального прокурора (ОГП) над мережею так званих кол-центрів, які виманюють гроші.

За даними ЗМІ, НАБУ і САП затримано заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.

До нинішньої посади в ОГП Кропива працював заступником Голови Одеської обласної державної адміністрації разом у команді Олега Кіпера.

На цьому тлі НАБУ анонсувало нову операцію під назвою "Карфаген".

Офіс генеральної прокуратури заявив, що відсторонить працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до "кришування мережі" шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

Згідно з оновленими даними, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.

Також було опубліковано записи злочинної групи працівників ОГП.

Пізніше в Офісі генпрокурора підтвердили обшуки у генпрокурора Кравченка та його заступниці.

ВАКС обрав запобіжний захід посадовцю ОГП Кропиві.

7 вересня Івахненко відправили під варту із заставою у 20 млн грн.

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