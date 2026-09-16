Часть помощи можно использовать для производства дронов в Литве и передавать их Украине, - Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа предлагает использовать часть ежегодной помощи, выделяемой Украине, для производства дронов в Литве. Речь идет об изготовлении беспилотников с использованием украинских технологических знаний на литовских предприятиях, которые затем передавались бы Украине.

Об этом сообщает Delfi, передает Цензор.НЕТ.

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О чем идет речь

Так, по словам Науседы, такая модель одновременно способствовала бы развитию оборонной промышленности Литвы, созданию рабочих мест и снижению стоимости производимых дронов.

"Мы действительно оказываем Украине немалую помощь - более 0,25 % валового внутреннего продукта (ВВП) ежегодно, то есть более 230 млн евро. Значительную часть этой суммы мы могли бы использовать для производства дронов для нужд Украины", - заявил Науседа журналистам в среду после заседания Государственного совета обороны.

"Производить их здесь, в Литве, вместе с украинцами, используя их ноу-хау, и передавать им в качестве помощи. Это и рабочие места, и технологические знания, и развитие промышленности здесь", - сказал он.

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Он добавил, что такая модель позволила бы увеличить объемы производства дронов в Литве и повысить конкурентоспособность оборонной промышленности страны.

"Это увеличило бы объемы, усилило бы эффект масштаба, снизило бы стоимость продукции и сделало бы нас более конкурентоспособными на этом рынке", - заявил глава государства.

Сотрудничество в сфере производства дронов

Также Науседа раскритиковал слишком медленные темпы сотрудничества Литвы и Украины в сфере производства дронов. По его словам, по этому вопросу с президентом Украины Владимиром Зеленским уже подписаны два соглашения, однако реальное производство в Литве до сих пор не началось в необходимых масштабах.

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"Мы уже фактически подписали два соглашения с президентом Украины Владимиром Зеленским, и сегодня, к сожалению, я все еще вынужден констатировать, что производство дронов в Литве не набирает обороты", - сказал Науседа.

Он отметил, что ранее считал главным препятствием затягивание процедур лицензирования со стороны Украины, однако теперь видит проблемы и со стороны Литвы.

По оценке Науседы, чтобы сотрудничество действительно набрало обороты, Литве следует предусмотреть достаточно большие объемы заказов.

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