Частину допомоги можна використовувати для виробництва дронів у Литві та передавати їх Україні , - Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа пропонує частину щорічної допомоги, що виділяється Україні, використовувати для виробництва дронів у Литві. Йдеться про виготовлення безпілотників з використанням українських технологічних знань на литовських підприємствах, які потім передавалися б Україні.

Про це повідомляє Delfi, передає Цензор.НЕТ.

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Про що йдеться

Так, за словами Науседи, така модель водночас сприяла б розвитку оборонної промисловості Литви, створенню робочих місць та зниженню вартості вироблених дронів.

"Ми справді надаємо Україні чималу допомогу – понад 0,25 % валового внутрішнього продукту (ВВП) щорічно, тобто понад 230 млн євро. Значну частину цієї суми ми могли б використати для виробництва дронів для потреб України", – заявив Науседа журналістам у середу після засідання Державної ради оборони.

"Виробляти їх тут, у Литві, разом з українцями, використовуючи їхнє ноу-хау, і передавати їм як допомогу. Це й робочі місця, й технологічні знання, й розвиток промисловості тут", – пояснив він.

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Він додав, що така модель дозволила б збільшити обсяги виробництва дронів у Литві та підвищити конкурентоспроможність оборонної промисловості країни.

"Це збільшило б обсяги, посилило б ефект масштабу, знизило б вартість продукції та зробило б нас більш конкурентоспроможними на цьому ринку", – заявив глава держави.

Співпраця у сфері виробництва дронів

Також Науседа розкритикував надто повільні темпи співпраці Литви та України у сфері виробництва дронів. За його словами, з цього питання з президентом України Володимиром Зеленським уже підписано дві угоди, проте реальне виробництво в Литві досі не розпочалося в необхідних масштабах.

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"Ми вже фактично підписали дві угоди з президентом України Володимиром Зеленським, і сьогодні, на жаль, я все ще змушений констатувати, що виробництво дронів у Литві не набирає обертів", – сказав Науседа.

Він зауважив, що раніше вважав головною перешкодою затягування процедур ліцензування з української сторони, однак тепер бачить проблеми й з литовської сторони.

За оцінкою Науседи, щоб співпраця справді набрала обертів, Литві слід передбачити доволі великі обсяги замовлень.

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