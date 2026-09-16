Частину допомоги можна використовувати для виробництва дронів у Литві та передавати їх Україні , - Науседа
Президент Литви Гітанас Науседа пропонує частину щорічної допомоги, що виділяється Україні, використовувати для виробництва дронів у Литві. Йдеться про виготовлення безпілотників з використанням українських технологічних знань на литовських підприємствах, які потім передавалися б Україні.
Про це повідомляє Delfi, передає Цензор.НЕТ.
Про що йдеться
Так, за словами Науседи, така модель водночас сприяла б розвитку оборонної промисловості Литви, створенню робочих місць та зниженню вартості вироблених дронів.
"Ми справді надаємо Україні чималу допомогу – понад 0,25 % валового внутрішнього продукту (ВВП) щорічно, тобто понад 230 млн євро. Значну частину цієї суми ми могли б використати для виробництва дронів для потреб України", – заявив Науседа журналістам у середу після засідання Державної ради оборони.
"Виробляти їх тут, у Литві, разом з українцями, використовуючи їхнє ноу-хау, і передавати їм як допомогу. Це й робочі місця, й технологічні знання, й розвиток промисловості тут", – пояснив він.
Він додав, що така модель дозволила б збільшити обсяги виробництва дронів у Литві та підвищити конкурентоспроможність оборонної промисловості країни.
"Це збільшило б обсяги, посилило б ефект масштабу, знизило б вартість продукції та зробило б нас більш конкурентоспроможними на цьому ринку", – заявив глава держави.
Співпраця у сфері виробництва дронів
Також Науседа розкритикував надто повільні темпи співпраці Литви та України у сфері виробництва дронів. За його словами, з цього питання з президентом України Володимиром Зеленським уже підписано дві угоди, проте реальне виробництво в Литві досі не розпочалося в необхідних масштабах.
"Ми вже фактично підписали дві угоди з президентом України Володимиром Зеленським, і сьогодні, на жаль, я все ще змушений констатувати, що виробництво дронів у Литві не набирає обертів", – сказав Науседа.
Він зауважив, що раніше вважав головною перешкодою затягування процедур ліцензування з української сторони, однак тепер бачить проблеми й з литовської сторони.
За оцінкою Науседи, щоб співпраця справді набрала обертів, Литві слід передбачити доволі великі обсяги замовлень.
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