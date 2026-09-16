Еще два НПЗ "Роснефти" полностью остановили переработку после атак дронов

Саратовский и Сизранский нефтеперерабатывающие заводы "Роснефти" полностью приостановили переработку нефти после повреждений, полученных в результате атак беспилотников. Совокупная мощность двух предприятий превышает 15 млн тонн в год.

Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на источники в отрасли, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, Саратовский НПЗ полностью прекратил переработку 11 сентября. Предприятие ежегодно производит около 1,2 млн тонн бензина и 1,9 млн тонн дизельного топлива.

Сизранский НПЗ остановился 15 сентября. На предприятии была повреждена основная установка первичной переработки нефти АВТ-6 мощностью 17,1 тыс. тонн в сутки, которая обеспечивает около 71% мощности завода.

Вторая установка Сизранского НПЗ на момент последней атаки уже простаивала из-за повреждений, полученных во время предыдущего удара в июле. По оценкам источников, ремонт поврежденной в сентябре установки может длиться около месяца.

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Саратовский НПЗ в сентябре подвергся атаке беспилотников уже во второй раз, а с начала августа - в третий. После предыдущих повреждений и пожаров в августе предприятие также останавливало работу на несколько недель.

Кроме того, с 6 сентября переработку остановил Рязанский НПЗ - крупнейший нефтеперерабатывающий завод "Роснефти", который, в частности, поставляет топливо в Московский регион.

По данным российских СМИ, только в августе из-за атак украинских дронов как минимум восемь российских предприятий приостанавливали выпуск топлива. Среди них были крупные НПЗ в Ленинградской, Ярославской, Нижегородской, Пермской, Ростовской, Саратовской и Волгоградской областях.

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