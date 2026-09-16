Ще два НПЗ Роснафти повністю зупинили переробку після атак дронів

Саратовський і Сизранський нафтопереробні заводи Роснафти повністю зупинили переробку нафти після пошкоджень унаслідок атак безпілотників. Сукупна потужність двох підприємств перевищує 15 млн тонн на рік.

Про це повідомили російські ЗМІ з посиланням на джерела в галузі, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, Саратовський НПЗ повністю припинив переробку 11 вересня. Підприємство щороку виробляє близько 1,2 млн тонн бензину та 1,9 млн тонн дизельного пального.

Сизранський НПЗ зупинився 15 вересня. На підприємстві була пошкоджена основна установка первинної переробки нафти АВТ-6 потужністю 17,1 тис. тонн на добу, яка забезпечує близько 71% потужності заводу.

Друга установка Сизранського НПЗ на момент останньої атаки вже простоювала через пошкодження, отримані під час попереднього удару в липні. За оцінками джерел, ремонт пошкодженої у вересні установки може тривати близько місяця.

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Саратовський НПЗ у вересні потрапив під атаку безпілотників уже вдруге, а від початку серпня – втретє. Після попередніх пошкоджень та пожеж у серпні підприємство також зупиняло роботу на кілька тижнів.

Крім того, з 6 вересня переробку зупинив Рязанський НПЗ – найбільший нафтопереробний завод Роснафти, який, зокрема, постачає пальне до Московського регіону.

За даними російських ЗМІ, лише у серпні через атаки українських дронів щонайменше вісім російських підприємств припиняли випуск пального. Серед них були великі НПЗ у Ленінградській, Ярославській, Нижньогородській, Пермській, Ростовській, Саратовській та Волгоградській областях.

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