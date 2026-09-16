ЦИК зарегистрировала Дмитрия Выдолоба народным депутатом от "Слуги народа"

В среду, 16 сентября, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) признала избранным и зарегистрировала Дмитрия Выдолоба в качестве народного депутата Украины от партии "Слуга народа".

Об этом говорится в сообщении ЦИК в социальной сети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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Признан избранным народным депутатом

Отмечается, что 4 сентября ЦИК признала Андрея Месяца избранным народным депутатом Украины от партии "Слуга народа".

Однако он подал заявление об отказе от депутатского мандата. В связи с этим ЦИК признала Андрея Месяца лицом, не вступившим в депутатские полномочия.

"В то же время Комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины Дмитрия Видолоба, избранного на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии "Слуга народа" (№ 168 в избирательном списке)", - говорится в сообщении.

Депутатские полномочия он приобретет с момента принесения присяги в Верховной Раде Украины.

Напомним, что 3 сентября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия двух народных депутатов от "Слуги народа" - Андрея Жупанина и Остапа Шипайла. Оба парламентария ранее сами подали заявления о сложении мандатов.

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Что известно о Дмитрии Выдолобе?

Согласно информацииГосударственной регуляторной службы, Выдолоб в 1997 году окончил Киевский национальный университет им. Шевченко, получив квалификацию специалиста-социолога и преподавателя социологии.

В 2012 году получил степень магистра государственной службы в Хмельницком университете управления и права, а также закончил аспирантуру Национальной академии госуправления при президенте Украины по специальности "государственное управление и менеджмент".

В 2017 году получил диплом магистра права в частном высшем учебном заведении "Европейский университет".

С 1997 по 2005 год работал на руководящих должностях на предприятиях сферы ювелирного производства и торговли.

В 2005 году стал одним из основателей Союза ювелиров Украины, а с 2008 года возглавляет Ассоциацию "Союз ювелиров Украины" в качестве президента.

С 2017 года и по настоящее время - ассистент кафедры эргономики и проектирования одежды Киевского национального университета технологий и дизайна, преподаватель дисциплин: "Основы проектирования и изготовления аксессуаров и ювелирных изделий", "Художественное проектирование аксессуаров и ювелирных изделий".

В избирательном списке политической партии "Слуга народа" был под № 168.

Является основателем предприятия "Специнструмент" - производство муки.

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