ЦВК зареєструвала Дмитра Видолоба народним депутатом від "Слуги народу"

У середу, 16 вересня, Центральна виборча комісія (ЦВК) визнала обраним та зареєструвала Дмитра Видолоба народним депутатом України від партії "Слуга народу".

Про це йдеться у повідомленні ЦВК в соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

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Визнано обраним нардепом

Зазначається, що 4 вересня ЦВК визнала Андрія Місяця обраним народним депутатом України від партії "Слуга народу".

Однак він подав заяву про відмову від депутатського мандата. Відтак, ЦВК визнала Андрія Місяця таким, який не набув депутатських повноважень.

"Водночас Комісія визнала обраним та зареєструвала народного депутата України Дмитра Видолоба, обраного на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії "Слуга народу" (№168 у виборчому списку)", - сказано в повідомленні.

Депутатські повноваження він набуде з моменту складення присяги у Верховній Раді України.

Нагадаємо, що 3 вересня Верховна Рада достроково припинила повноваження двох народних депутатів від "Слуги народу" – Андрія Жупанина та Остапа Шипайла. Обидва парламентарі раніше самі подали заяви про складання мандатів.

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Що відомо про Дмитра Видолоба?

Згідно з інформацією Державної регуляторної служби, Видолоб у 1997 році закінчив Київський національний університет ім. Шевченка, отримавши кваліфікацію спеціаліста‑соціолога та викладача соціології.

У 2012 році здобув ступінь магістра державної служби в Хмельницькому університеті управління та права, а також завершив аспірантуру Національної академії держуправління при президентові України за спеціальністю державне управління та менеджмент.

У 2017 році отримав диплом магістра права у приватному вищому навчальному закладі "Європейський університет".

З 1997-го по 2005-й рік працював на керівних посадах підприємств сфери ювелірного виробництва і торгівлі.

У 2005 році став одним із засновників Союзу ювелірів України, а з 2008 очолює Асоціацію "Союз ювелірів України" як президент.

З 2017-го року і по нині - асистент кафедри ергономіки і проєктування одягу Київського національного університету технологій та дизайну, викладач дисциплін: "Основи проектування і виготовлення аксесуарів та ювелірних виробів", "Художнє проектування аксесуарів та ювелірних виробів".

У виборчому списку політичної партії Слуга народу був під № 168.

Є засновником підприємства "Спецінструмент" – виробництво борошна.

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