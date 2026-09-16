Зеленский: Для правоохранителей и представителей сил безопасности, которые не находятся на войне, вернется декларирование

Президент Владимир Зеленский сообщил о подготовке решений, которые восстановят обязательное декларирование для сотрудников правоохранительных органов и силовых структур, не участвующих в боевых действиях. Кроме того, в центральных органах исполнительной власти проведут проверку всех руководителей, представляющих высокий коррупционный риск.

Об этом глава государства сообщил в видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

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Возвращение декларирования

"Я провел сегодня совещание по поводу дальнейших законодательных шагов. Есть решения, которые необходимо принять. Будет принято решение, которое вернет декларирование для сотрудников правоохранительных органов и сил безопасности, не участвующих в боевых действиях, в таком объеме, который гарантированно позволит действительно реально контролировать имущественное положение и образ жизни сотрудников правоохранительных органов", - рассказал глава государства.

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Проверка руководителей

Также по итогам беседы с премьером Сергеем Корецким президент анонсировал проверку всех руководителей и исполняющих обязанности в центральных органах власти.

"В центральных органах исполнительной власти необходимо проверить всех руководителей: назначенных и исполняющих обязанности. От налоговой, АРМА до различных инспекций, в которых существуют коррупционные риски, причем высокие", - рассказал глава государства.

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