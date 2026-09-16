Зеленський: Для правоохоронців і представників Сил безпеки, які не на війні, повернеться декларування

Президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку рішень, які повернуть декларування для правоохоронців і силовиків, які не перебувають на війні. Також у центральних органах виконавчої влади перевірять всіх керівників з високими корупційними ризиками.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

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Повернення декларування

"Я провів сьогодні нараду щодо подальших законодавчих кроків. Є рішення, які треба зробити. Буде рішення, що поверне декларування для правоохоронців і Сил безпеки, які не на війні, в такому обсязі, який гарантовано дозволить дійсно реально контролювати майновий стан і спосіб життя правоохоронців", - розповів глава держави.

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Перевірка керівників

Також за підсумками розмови з прем'єром Сергієм Корецьким президент анонсував перевірку всіх керівників та виконувачів обов’язків у центральних органах влади.

"У центральних органах виконавчої влади треба перевірити всіх керівників: призначених та виконувачів обов’язків. Від податкової, АРМА і до різних інспекцій, в яких є корупційні ризики і вони високі", - розповів глава держави.

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