В МИД заявили о недопустимости ослабления санкций против российских олигархов Усманова и Фридмана

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что санкции против российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана нельзя ослаблять.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время брифинга 16 сентября, пишет "Интерфакс-Украина".

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В МИД призывают не сокращать санкционный список

По словам Тихого, Украина выступает за расширение санкционного списка, а не за его сокращение.

"Люди, включенные в индивидуальный санкционный список ЕС, попали туда не просто так, потому что кому-то вздумалось. Потому что это люди, которые непосредственно поддерживают российскую агрессию против Украины, способствуют продолжению этой войны", - сказал спикер.

Он подчеркнул, что такие лица должны оставаться под санкциями. По словам Тихого, список нужно расширять, добавляя в него новые имена.

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Тихий рассказал о переговорах по санкциям ЕС

Пресс-секретарь МИД сообщил, что министр иностранных дел Андрей Сибига поддерживает тесный контакт с главой дипломатии ЕС Каей Каллас и другими должностными лицами, чтобы разблокировать этот вопрос.

Тихий также отметил, что обсуждение продления европейских санкций против Усманова и Фридмана продлили еще на неделю. В то же время в МИД считают, что оснований для дальнейших дискуссий нет.

"Необходимо продлевать все действующие санкционные режимы и усиливать их, а не ослаблять. Потому что это создает очень опасный прецедент ослабления санкций против РФ", - сказал Тихий.

По данным "Европейской правды", 11 сентября послы стран ЕС не смогли согласовать продление персональных санкций из-за требований Словакии и Франции относительно изменений в списках лиц, подпадающих под санкции.

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