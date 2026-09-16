У МЗС заявили про неприпустимість послаблення санкцій проти російських олігархів Усманова та Фрідмана

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що санкції проти російських бізнесменів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана не можна послаблювати.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив під час брифінгу 16 вересня, пише Інтерфакс-Україна.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

У МЗС закликають не скорочувати санкційний список

За словами Тихого, Україна виступає за розширення санкційного списку, а не за його скорочення.

"Люди, які внесені до індивідуального списку санкцій ЄС, внесені туди не просто так, тому що комусь закортілося. Тому що це люди, які безпосередньо підтримують російську агресію проти України, сприяють продовженню цієї війни", – сказав речник.

Він наголосив, що такі особи мають залишатися під санкціями. За словами Тихого, список потрібно розширювати, додаючи до нього нові імена.

Також читайте: Україна чекає від РФ перелік об’єктів, на які поширюватиметься енергетичне перемир’я, - МЗС

Тихий розповів про переговори щодо санкцій ЄС

Речник МЗС повідомив, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтримує тісний контакт із главою дипломатії ЄС Каєю Каллас та іншими посадовцями, щоб розблокувати це питання.

Тихий також зазначив, що обговорення продовження європейських санкцій проти Усманова та Фрідмана продовжили ще на тиждень. Водночас у МЗС вважають, що підстав для подальших дискусій немає.

"Потрібно продовжувати всі діючі санкційні режими і посилювати їх, а не послаблювати. Бо це створює дуже небезпечний прецедент послаблення санкцій проти РФ", – сказав Тихий.

За даними Європейської правди, 11 вересня посли країн ЄС не змогли погодити продовження персональних санкцій через вимоги Словаччини та Франції щодо змін у списках підсанкційних осіб.

Читайте: На Росію потрібно й далі тиснути, закриваючи всі лазівки для обходу санкцій, - фон дер Ляєн