Атака БПЛА на Киевщину повреждены дома, предприятия и техника
В результате вечерней атаки беспилотников в Броварском и Фастовском районах Киевской области были повреждены дома, предприятия, автомобиль и другое имущество.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевскую ОВА в Telegram-канале.
В Киевской области повреждены здания и техника
В Броварском районе повреждены хозяйственное здание, сельскохозяйственная техника, полуприцепы и автомобиль.
На территории частного домовладения возник пожар. Его ликвидировали.
"Во время вечерней атаки БПЛА в Броварском районе повреждены хозяйственное здание, сельскохозяйственная техника, полуприцепы и автомобиль. На территории частного домовладения также возник пожар, который ликвидировали", — говорится в сообщении.
В Фастовском районе повреждены предприятия
В Фастовском районе в результате атаки повреждены объекты предприятий и частные дома.
По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
Службы продолжают работать и фиксировать последствия атаки.
Ранее сообщалось, что в Киевев результате вражеского удара повреждено здание одного из высших учебных заведений в Голосеевском районе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль