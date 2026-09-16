Атака БПЛА на Киевщину повреждены дома, предприятия и техника

В результате вечерней атаки беспилотников в Броварском и Фастовском районах Киевской области были повреждены дома, предприятия, автомобиль и другое имущество.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевскую ОВА в Telegram-канале.

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В Киевской области повреждены здания и техника

В Броварском районе повреждены хозяйственное здание, сельскохозяйственная техника, полуприцепы и автомобиль.

На территории частного домовладения возник пожар. Его ликвидировали.

"Во время вечерней атаки БПЛА в Броварском районе повреждены хозяйственное здание, сельскохозяйственная техника, полуприцепы и автомобиль. На территории частного домовладения также возник пожар, который ликвидировали", — говорится в сообщении.

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В Фастовском районе повреждены предприятия

В Фастовском районе в результате атаки повреждены объекты предприятий и частные дома.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Службы продолжают работать и фиксировать последствия атаки.

Ранее сообщалось, что в Киевев результате вражеского удара повреждено здание одного из высших учебных заведений в Голосеевском районе.

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