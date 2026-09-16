Атака БпЛА на Київщину: пошкоджені будинки, підприємства та техніка

Внаслідок вечірньої атаки безпілотників у Броварському та Фастівському районах Київської області пошкоджені будинки, підприємства, автомобіль та інше майно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Київську ОВА в телеграм-каналі.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

На Київщині пошкоджені будівлі та техніка

У Броварському районі пошкоджено господарську будівлю, сільськогосподарську техніку, напівпричепи та автомобіль.

На території приватного домоволодіння виникла пожежа. Її ліквідували.

"Під час вечірньої атаки БпЛА у Броварському районі пошкоджено господарську будівлю, сільськогосподарську техніку, напівпричепи та автомобіль. На території приватного домоволодіння також виникла пожежа, яку ліквідували", – йдеться у повідомленні.

Читайте: Вигорів вщент: Росія дронами знищила склад фундації Олени Зеленської у Києві. ФОТОрепортаж

У Фастівському районі пошкоджені підприємства

У Фастівському районі внаслідок атаки пошкоджено об'єкти підприємств та приватні будинки.

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.

Служби продовжують працювати та фіксувати наслідки атаки.

Раніше повідомлялося, що у Києві внаслідок ворожого удару пошкоджено будівлю одного з вищих навчальних закладів у Голосіївському районі.

Також читайте: Росія продовжує атакувати Україну реактивними та ударними БпЛА увечері 16 вересня: у низці областей оголошено повітряну тривогу (оновлено)