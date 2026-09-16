Атака БпЛА на Київщину: пошкоджені будинки, підприємства та техніка
Внаслідок вечірньої атаки безпілотників у Броварському та Фастівському районах Київської області пошкоджені будинки, підприємства, автомобіль та інше майно.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Київську ОВА в телеграм-каналі.
На Київщині пошкоджені будівлі та техніка
У Броварському районі пошкоджено господарську будівлю, сільськогосподарську техніку, напівпричепи та автомобіль.
На території приватного домоволодіння виникла пожежа. Її ліквідували.
"Під час вечірньої атаки БпЛА у Броварському районі пошкоджено господарську будівлю, сільськогосподарську техніку, напівпричепи та автомобіль. На території приватного домоволодіння також виникла пожежа, яку ліквідували", – йдеться у повідомленні.
У Фастівському районі пошкоджені підприємства
У Фастівському районі внаслідок атаки пошкоджено об'єкти підприємств та приватні будинки.
За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.
Служби продовжують працювати та фіксувати наслідки атаки.
Раніше повідомлялося, що у Києві внаслідок ворожого удару пошкоджено будівлю одного з вищих навчальних закладів у Голосіївському районі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль