Эстония прекратила сотрудничество с народным депутатом от партии "Слуга народа" Пушкаренко из-за обвинений в давлении в связи с распределением помощи Украине, - СМИ

Эстонская сторона прекратила рабочие контакты с народным депутатом от партии "Слуга народа" Арсением Пушкаренко после конфликта вокруг распределения помощи Украине. По утверждениям эстонских чиновников, политик пытался повлиять на выбор проектов, которые будет финансировать страна, и оказывал давление на чиновников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на расследование эстонского издания Eesti Ekspress.

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Конфликт из-за помощи Житомирской области

По данным журналистов, конфликт возник между Пушкаренко и Эстонским центром международного развития и сотрудничества (ESTDEV). Эстонские чиновники утверждают, что депутат пытался направить средства на конкретные проекты, в частности в Житомирской области.

В меморандуме, подготовленном для руководства МИД Эстонии, описывается встреча Пушкаренко с представителями ESTDEV. Согласно документу, депутат говорил о возможной смене эстонского правительства, называл лидера оппозиционной партии Isamaa Урмаса Рейнсалу будущим премьер-министром и заявлял, что после смены власти сотрудники ESTDEV и министр иностранных дел могут быть наказаны.

Сам Рейнсалу опроверг, что обещал Пушкаренко увольнение чиновников в случае прихода к власти. В то же время он подтвердил, что его предупреждали о поведении украинского депутата.

В документе также отмечается, что дальнейшее сотрудничество с Пушкаренко стало невозможным из-за его поведения, навязывания проектов и давления. По утверждениям эстонских чиновников, депутат, в частности, добивался от ESTDEV публичного подтверждения договоренностей относительно будущих проектов.

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Эстонцы требовали удалить упоминание о Пушкаренко из детского сада

Эстония после начала полномасштабной войны финансировала ряд проектов восстановления в Житомирской области - в частности, детский сад в Овруче, мост в Малине, жилье для пострадавших от войны, а также медицинские и образовательные объекты. Пушкаренко регулярно присутствовал на открытии таких объектов.

На ограде детского сада в Овруче, по данным расследования, появилась табличка, на которой указывалось, что строительство осуществляется при поддержке Пушкаренко. Собеседники Eesti Ekspress утверждают, что эстонская сторона требовала её убрать.

Еще один эпизод касался строительства жилья для многодетных семей, пострадавших от войны. Журналисты пишут, что Пушкаренко представился представителем Эстонии и пообещал одной из семей жилье в доме, который возводился при участии эстонской помощи. Эстонская сторона заявила, что депутат не имел полномочий представлять страну или соответствующий проект.

После этого было решено, что предложения по объектам восстановления будут поступать непосредственно от украинских властей, тогда как окончательный выбор проектов останется за Эстонией.

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МИД Эстонии рекомендовал дипломатам не встречаться с депутатом

По данным расследования, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна во время одной из встреч прямо дал понять Пушкаренко, что решение о помощи будет принимать эстонская сторона.

"У нас есть договоренности с Украиной, а не с тобой", — приводит Eesti Ekspress слова Цахкны.

После конфликта МИД Эстонии рекомендовал дипломатам не проводить встреч с Пушкаренко. О ситуации также проинформировали премьер-министра Эстонии Кристена Михала и Полицию безопасности страны.

На момент публикации расследования Пушкаренко не ответил на вопросы Eesti Ekspress.

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