Естонія припинила співпрацю з нардепом "Слуги народу" Пушкаренком через звинувачення у тиску щодо розподілу допомоги Україні, - ЗМІ

Естонська сторона припинила робочі контакти з народним депутатом від "Слуги народу" Арсенієм Пушкаренком після конфлікту навколо розподілу допомоги Україні. За твердженнями естонських посадовців, політик намагався впливати на вибір проєктів, які фінансуватиме країна, та чинив тиск на чиновників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на розслідування естонського видання Eesti Ekspress.

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Конфлікт через допомогу Житомирщині

За даними журналістів, конфлікт виник між Пушкаренком та Естонським центром міжнародного розвитку та співробітництва (ESTDEV). Естонські посадовці стверджують, що депутат намагався спрямувати кошти на конкретні проєкти, зокрема на Житомирщині.

У меморандумі, підготовленому для керівництва МЗС Естонії, описується зустріч Пушкаренка з представниками ESTDEV. Згідно з документом, депутат говорив про можливу зміну естонського уряду, називав лідера опозиційної партії Isamaa Урмаса Рейнсалу майбутнім прем'єр-міністром та заявляв, що після зміни влади співробітники ESTDEV і міністр закордонних справ можуть бути покарані.

Сам Рейнсалу заперечив, що обіцяв Пушкаренку звільнення посадовців у разі приходу до влади. Водночас він підтвердив, що його попереджали про поведінку українського депутата.

У документі також зазначається, що подальша співпраця з Пушкаренком стала неможливою через його поведінку, нав'язування проєктів та тиск. За твердженнями естонських посадовців, депутат, зокрема, домагався від ESTDEV публічного підтвердження домовленостей щодо майбутніх проєктів.

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Естонці вимагали прибрати згадку про Пушкаренка з дитсадка

Естонія після початку повномасштабної війни фінансувала низку проєктів відновлення на Житомирщині – зокрема дитячий садок в Овручі, міст у Малині, житло для постраждалих від війни, а також медичні та освітні об'єкти. Пушкаренко регулярно був присутній на відкритті таких об'єктів.

На огорожі дитсадка в Овручі, за даними розслідування, з'явилася табличка, де зазначалося, що будівництво відбувається за підтримки Пушкаренка. Співрозмовники Eesti Ekspress стверджують, що естонська сторона вимагала її прибрати.

Ще один епізод стосувався будівництва житла для багатодітних родин, які постраждали від війни. Журналісти пишуть, що Пушкаренко представився представником Естонії та пообіцяв одній із сімей житло в будинку, який зводили за участі естонської допомоги. Естонська сторона заявила, що депутат не мав повноважень представляти країну або відповідний проєкт.

Після цього було домовлено, що пропозиції щодо об'єктів відновлення надходитимуть безпосередньо від української влади, тоді як остаточний вибір проєктів залишатиметься за Естонією.

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МЗС Естонії рекомендувало дипломатам не зустрічатися з депутатом

За даними розслідування, міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна під час однієї із зустрічей прямо дав зрозуміти Пушкаренку, що рішення щодо допомоги ухвалюватиме естонська сторона.

"У нас є домовленості з Україною, а не з тобою", – наводить Eesti Ekspress слова Цахкни.

Після конфлікту МЗС Естонії рекомендувало дипломатам не проводити зустрічей із Пушкаренком. Про ситуацію також поінформували прем'єр-міністра Естонії Крістена Міхала та Поліцію безпеки країни.

На момент публікації розслідування Пушкаренко не відповів на запитання Eesti Ekspress.

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