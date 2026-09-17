Кабмин выделит 789 млн грн на антидроновую защиту дорог, - Корецкий

Кабинет министров выделит 789 млн грн из резервного фонда на защиту от дронов дорог, имеющих приоритетное значение для обороны и логистики.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает Цензор.НЕТ.

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"357 млн грн направим Агентству восстановления, еще 432 млн грн — областным военным администрациям прифронтовых регионов. Средства поступят в Запорожскую, Черниговскую, Днепропетровскую, Донецкую и Херсонскую области", — отметил глава правительства.

По словам Корецкого, работы должны начаться незамедлительно и быть завершены как можно скорее.

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Что этому предшествовало?

Ранее в Минобороны заявили, что на ключевых дорогах в августе было оборудовано 213 км антидроновой защиты.

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