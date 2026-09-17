УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
16863 відвідувача онлайн
Новини Антидроновий захист
200 3

789 млн грн виділить Кабмін на антидроновий захист доріг, - Корецький

Майже 800 млн грн виділять на антидроновий захист доріг

Кабінет Міністрів виділить 789 млн грн із резервного фонду на антидроновий захист доріг, які є пріоритетними для оборони та логістики.

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"357 млн грн спрямуємо Агентству відновлення, ще 432 млн грн – обласним військовим адміністраціям прифронтових регіонів. Кошти надійдуть Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій та Херсонській областям", - зазначив глава уряду.

За словами Корецького, роботи мають розпочатися невідкладно та бути завершені якнайшвидше.

Читайте: Країни Балтійського моря об’єднуються проти дронів: створять оперативну групу для швидкої відповіді на гібридні атаки

Що передувало?

  • Раніше у Міноборони заявили, що на ключових дорогах у серпні облаштовано 213 км антидронового захисту.

Читайте: Основні маршрути дронів РФ: у ДПСУ назвали найнебезпечніші напрямки

Автор: 

захист (279) Кабмін (6946) дрони (8911) Корецький Сергій (134)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 