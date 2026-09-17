789 млн грн виділить Кабмін на антидроновий захист доріг, - Корецький
Кабінет Міністрів виділить 789 млн грн із резервного фонду на антидроновий захист доріг, які є пріоритетними для оборони та логістики.
Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"357 млн грн спрямуємо Агентству відновлення, ще 432 млн грн – обласним військовим адміністраціям прифронтових регіонів. Кошти надійдуть Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій та Херсонській областям", - зазначив глава уряду.
За словами Корецького, роботи мають розпочатися невідкладно та бути завершені якнайшвидше.
Що передувало?
- Раніше у Міноборони заявили, що на ключових дорогах у серпні облаштовано 213 км антидронового захисту.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль