789 млн грн виділить Кабмін на антидроновий захист доріг, - Корецький

Кабінет Міністрів виділить 789 млн грн із резервного фонду на антидроновий захист доріг, які є пріоритетними для оборони та логістики.

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"357 млн грн спрямуємо Агентству відновлення, ще 432 млн грн – обласним військовим адміністраціям прифронтових регіонів. Кошти надійдуть Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій та Херсонській областям", - зазначив глава уряду.

За словами Корецького, роботи мають розпочатися невідкладно та бути завершені якнайшвидше.

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Що передувало?

Раніше у Міноборони заявили, що на ключових дорогах у серпні облаштовано 213 км антидронового захисту.

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