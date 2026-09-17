От боевых технологий к совместному производству: Украина углубляет оборонное сотрудничество с Канадой

Министерство обороны Украины укрепляет международное сотрудничество в целях развития украинского ОПК и расширения возможностей для отечественных производителей.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Во время визита украинской делегации в Канаду с участием Президента Украины Владимира Зеленского заместитель министра обороны Украины Анна Гвоздяр представляла ведомство на мероприятии National Defence Canada: B2B Event в Калгари.

Мероприятие собрало руководство Министерства национальной обороны Канады и представителей украинской и канадской оборонных отраслей.

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Украинские и канадские оборонные компании будут искать возможности для совместных проектов

Встреча состоялась на фоне усиления поддержки Украины со стороны Канады и готовности расширять практическое сотрудничество. В частности, канадская сторона объявила о новом пакете поддержки: $350 млн на ракеты-перехватчики для ПВО в рамках инициативы JUMPSTART и $23 млн на укрепление системы безопасности Украины и т. д.

Общий объем помощи Украине со стороны Канады с 2022 года превысил $26 млрд.

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Практическое сотрудничество между производителями

Встреча в Калгари была посвящена конкретным возможностям сотрудничества между украинскими и канадскими оборонными компаниями. Речь шла об установлении прямых контактов между производителями, поиске партнеров, запуске совместных проектов и развитии технологического сотрудничества.

К встрече присоединились заместитель министра национальной обороны Канады Кристиана Фокс, командующий Объединенными силами Канады генерал-лейтенант Дарси Молстад и генеральный директор по вопросам оборонно-промышленной стратегии Министерства национальной обороны Канады Рави С. К. Сингх.

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Цель B2B-мероприятия очень практична: помочь украинским и канадским компаниям найти друг друга, лучше понять возможности друг друга и начать создавать вместе. Не просто разговоры, а проекты. Не просто интерес, а партнерства. Не только поддержка Украины, но и объединение возможностей ради будущей безопасности обеих стран", - Анна Гвоздяр, заместитель министра обороны Украины

Она также поблагодарила канадских партнеров за поддержку Украины и готовность углублять сотрудничество между оборонными отраслями двух стран.

Совместное производство и технологическая кооперация

Особое внимание в ходе мероприятия уделили возможностям совместного производства, технологических партнерств и интеграции украинских решений в цепочки поставок союзников.

Украинская оборонная промышленность сегодня объединяет более 900 компаний. Одним из ее ключевых преимуществ является быстрый цикл создания и совершенствования технологий - от определения потребностей военных до разработки, испытаний и внедрения усовершенствованного решения на поле боя.

Следующая задача - масштабирование производства, формирование устойчивых цепочек поставок, доступ к компонентам, сертификации, инвестициям и международному производственному сотрудничеству.

Канадская промышленность обладает сильными компетенциями в аэрокосмической отрасли, робототехнике, сенсорах, коммуникациях, защищенных системах, современном производстве, искусственном интеллекте, критически важных минералах и развитии цепочек поставок. Украина может дополнить эти возможности боевым опытом, быстрыми инновациями и технологиями, проверенными в реальных условиях войны.

Мы стремимся к увеличению числа совместных производств, технологических партнерств и канадских компаний, работающих вместе с украинскими. Больше украинских решений, проверенных на поле боя, в цепочках поставок союзников. И больше проектов, которые помогают Украине воевать сегодня, одновременно укрепляя наших партнеров на будущее", - Анна Гвоздяр, заместитель министра обороны Украины

Развитие международной промышленной кооперации, расширение масштабов украинского оборонного производства и создание новых возможностей для отечественных производителей остаются в числе приоритетов Министерства обороны Украины.

Ранее Минобороны сообщало о запуске производства украинских беспилотных систем на территории Канады.