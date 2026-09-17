Від бойових технологій до спільного виробництва: Україна поглиблює оборонну співпрацю з Канадою

Міністерство оборони України посилює міжнародну співпрацю задля розвитку українського ОПК та розширення можливостей для вітчизняних виробників.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

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Під час візиту української делегації до Канади за участі Президента України Володимира Зеленського заступниця Міністра оборони України Ганна Гвоздяр представляла відомство на National Defence Canada: B2B Event у Калгарі.

Захід об’єднав керівництво Міністерства національної оборони Канади і представників української та канадської оборонних індустрій.

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Українські та канадські оборонні компанії шукатимуть можливості для спільних проєктів

Зустріч відбулася на тлі посилення підтримки України з боку Канади та готовності розширювати практичну співпрацю. Зокрема, канадська сторона оголосила про новий пакет підтримки: $350 млн на ракети-перехоплювачі для ППО в межах ініціативи JUMPSTART та $23 млн на посилення системи безпеки України тощо.

Загальний обсяг допомоги Україні від Канади з 2022 року перевищив $26 млрд.

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Практична співпраця між виробниками

Зустріч у Калгарі була зосереджена на конкретних можливостях співпраці між українськими та канадськими оборонними компаніями. Йшлося про встановлення прямих контактів між виробниками, пошук партнерів, запуск спільних проєктів та розвиток технологічної кооперації.

До зустрічі долучилися заступниця Міністра національної оборони Канади Крістіана Фокс, командувач Об’єднаних сил Канади генерал-лейтенант Дарсі Молстад та гендиректор з питань оборонно-промислової стратегії Міністерства національної оборони Канади Раві С. К. Сінгх.

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Мета B2B-заходу дуже практична: допомогти українським і канадським компаніям знайти одне одного, краще зрозуміти можливості одне одного та почати створювати разом. Не просто розмови, а проєкти. Не просто інтерес, а партнерства. Не лише підтримка України, а й об’єднання спроможностей заради майбутньої безпеки обох країн", - Ганна Гвоздяр заступниця Міністра оборони України

Вона також подякувала канадським партнерам за підтримку України та готовність поглиблювати співпрацю між оборонними індустріями двох країн.

Спільне виробництво та технологічна кооперація

Окрему увагу під час заходу приділили можливостям для спільного виробництва, технологічних партнерств та інтеграції українських рішень у ланцюги постачання союзників.

Українська оборонна промисловість сьогодні об’єднує понад 900 компаній. Однією з її ключових переваг є швидкий цикл створення та вдосконалення технологій – від визначення потреби військовими до розроблення, випробування та впровадження вдосконаленого рішення на поле бою.

Наступне завдання – масштабування виробництва, формування стійких ланцюгів постачання, доступ до компонентів, сертифікації, інвестицій та міжнародної виробничої кооперації.

Канадська промисловість має сильні компетенції в аерокосмічній галузі, робототехніці, сенсорах, комунікаціях, захищених системах, сучасному виробництві, штучному інтелекті, критичних мінералах та розвитку ланцюгів постачання. Україна може доповнити ці спроможності бойовим досвідом, швидкими інноваціями та технологіями, перевіреними в реальних умовах війни.

Ми прагнемо більшої кількості спільних виробництв, технологічних партнерств і канадських компаній, які працюють разом з українськими. Більше українських рішень, перевірених на полі бою, у ланцюгах постачання союзників. І більше проєктів, які допомагають Україні воювати сьогодні, водночас зміцнюючи наших партнерів на майбутнє", - Ганна Гвоздяр заступниця Міністра оборони України

Розвиток міжнародної промислової кооперації, масштабування українського оборонного виробництва та створення нових можливостей для вітчизняних виробників залишаються серед пріоритетів Міністерства оборони України.

Раніше Міноборони повідомляло про запуск виробництва українських безпілотних систем на території Канади.