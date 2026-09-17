Подозрение в адрес Порошенко по "угольному делу" должно быть снято, оно столь же ничтожно, как и подозрение в адрес директора НАБУ Кривоноса, - адвокаты

Подозрение по так называемому "угольному делу", которое якобы было предъявлено Петру Порошенко в 2021 году, должно быть снято как ничтожное — ведь оно готовилось с такими же вопиющими нарушениями закона, как и так называемое подозрение в адрес директора НАБУ Кривоноса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили адвокаты пятого президента у Шевченковского суда. По словам Игоря Голованя, соответствующее ходатайство подано в коллегию судей.

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Защита сравнивает подозрения Порошенко и Кривоносу

"Мы все слышали сейчас об истории с подозрением в адрес директора НАБУ Кривоноса, которое подписал на бегу, спасаясь бегством, бывший генеральный прокурор господин Кравченко. И мы также знаем, как легко одним движением Офис генерального прокурора отменил это подозрение. То есть признал его ошибочным", - отметил Головань.

"Очень правильную позицию опубликовал на своем сайте Офис Генерального прокурора, что подписание подозрения еще не влечет за собой правовых последствий, поскольку необходимо осуществить уведомление о подозрении, вручить уведомление о подозрении, а этого не было сделано. А в отношении директора НАБУ, согласно УПК, это должен был сделать лично генеральный прокурор или лицо, исполняющее обязанности генерального прокурора. Этого не было соблюдено, и поэтому Офис Генерального прокурора открыл для общества такой способ, как признание подозрения ничтожным, отмена его как ошибочного", – сказал Головань.

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Адвокат Новиков заявил об особом порядке в отношении подозрения нардепу

"В нашем случае в 2021 году так называемое подозрение Петру Порошенко по угольному делу было оформлено – не вручено, не сообщено, а именно оформлено с абсолютно такими же нарушениями. Там нарушений было даже больше, поскольку с помощью хитрых манипуляций ни тогдашний генпрокурор Венедиктова, ни первый заместитель генерального прокурора Говда не подписали это подозрение, уклонились. Подписал его просто заместитель генпрокурора Симоненко, но опять же без соблюдения тех процедур, о которых шла речь при оформлении подозрения господину Кривоносу - то есть не уведомляли, не вручали, права не разъяснялись, отправили куда-то, как говорится, "в деревню дедушке" по почте", - напомнил адвокат.

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Илья Новиков напомнил, что в соответствии с нормами УПК только генеральный прокурор имеет право подписывать уведомление о подозрении народному депутату.

"Это хоть как-то защищает оппозицию от того, чтобы ручные прокуроры не выписывали эти подозрения пачками. А для "политического" генерального прокурора, который не строил карьеру внутри прокуратуры, который, собственно, был политиком, для него подписать подозрение бывшему президенту в государственной измене – это вообще вершина карьеры. И когда мы видим, что человек скрывается от этой почетной обязанности, это уже является определенным индикатором. Вы можете не знать подробностей этого дела, можете не знать, что там внутри, но вы знаете, что генеральный прокурор сбежал в отпуск, причем дважды. Первый раз, когда нужно было подписывать подозрение, а второй раз, когда нужно было подписывать ходатайство об аресте Петра Порошенко", – констатировал Илья Новиков.

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"Мы решили обратить внимание и суда, и прокуроров на то, что если у нас все равны перед законом, и если можно признать подозрение ошибочным, то, соответственно, такие же последствия должны быть применены и к столь же противоправному, столь же составленному с нарушением подозрению Петру Порошенко в угольном деле", – резюмировал Игорь Головань.