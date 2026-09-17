Підозра Порошенку у вугільній справі має бути скасована, вона так само нікчемна, як і підозра директору НАБУ Кривоносу, - адвокати

Підозра у так званій вугільній справі, яка була нібито оголошена Петру Порошенку у 2021 році, має бути скасована як нікчемна – адже вона готувалася з такими ж кричущими порушеннями закону, як і так звана підозра директору НАБУ Кривоносу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявили адвокати п’ятого Президента біля Шевченківського суду. За словами Ігоря Голованя, відповідне клопотання подане колегії суддів.

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Захист порівнює підозри Порошенку та Кривоносу

"Ми всі чули зараз про історію підозри директору НАБУ Кривоносу, яку підписав на бігу, тікаючи, колишній генеральний прокурор пан Кравченко. І ми також знаємо, як легко одним рухом Офіс Генерального прокурора скасував цю підозру. Тобто зазначили її як помилкову", – зазначив Головань.

"Дуже правильну позицію опублікував на своєму сайті Офіс Генерального прокурора, що підписання підозри ще не тягне за собою правових наслідків, оскільки потрібно здійснити повідомлення про підозру, вручити повідомлення про підозру, і цього не було дотримано. А директору НАБУ відповідно до КПК, це мав робити особисто генеральний прокурор або особа, що виконує обов’язки генерального прокурора. Цього дотримано не було, і тому Офіс Генерального прокурора відкрив для суспільства такий спосіб, як визнавати підозру нікчемною, скасовувати її як помилкову", – сказав Головань.

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Адвокат Новіков заявив про особливий порядок щодо підозри нардепу

"В нашому випадку у 2021-му році так звана підозра Петру Порошенку у вугільній справі була виписана – не вручена, не повідомлена, а саме виписана абсолютно з такими самими порушеннями. Там навіть більше було, оскільки за допомогою хитрих маніпуляцій ні тодішній генпрокурор Венедіктова, ні перший заступник генерального прокурора Говда не підписали цю підозру, ухилилися. Підписав просто заступник генпрокурора Симоненко, але знову ж таки без дотримання тих процедур, про які мова йшла при оформленні підозри пану Кривоносу – тобто не повідомлялася, не вручалася, права не роз’яснювалися, відправили кудись, як кажуть, "на дєрєвню дєдушкє" поштою", – нагадав адвокат.

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Ілля Новіков нагадав, що відповідно до норм КПК лише генеральний прокурор має право підписувати повідомлення про підозру народному депутату.

"Це хоч якось захищає опозицію від того, щоб ручні прокурори не виписували ці підозри пачками. І для "політичного" генерального прокурора, який не будував кар’єру всередині прокуратури, який, власне, був політиком, для нього підписати підозру колишньому президенту у державній зраді – це взагалі вершина кар’єри. І коли ми бачимо, що людина ховається від цього почесного обов’язку, це вже є певним індикатором. Ви можете не знати деталі цієї справи, можете не знати, що там всередині, але ви знаєте, що генеральний прокурор втік у відпуску, причому двічі. Перший раз, коли треба було підписувати підозру, а другий раз, коли треба було підписувати клопотання про арешт Петра Порошенка", – констатував Ілля Новіков.

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"Ми вирішили звернути увагу і суду, і прокурорів, що якщо у нас всі рівні перед законом, і якщо можна визнати підозру помилковою, то відповідно такі самі наслідки мають бути застосовані і до настільки ж протиправної, настільки ж виписаної з порушенням підозри Петру Порошенку у вугільній справі", – резюмував Ігор Головань.