Премьер-министр Швеции Кристерссон подал в отставку после поражения на парламентских выборах
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон объявил об отставке после победы левоцентристской оппозиции на парламентских выборах.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на шведское СМИ SVT, об этом он сообщил в письме спикеру парламента.
Результаты выборов
Заявление Кристерссона прозвучало после объявления окончательных результатов парламентских выборов в Швеции, которые состоялись 13 сентября.
- На них победили левоцентристские оппозиционные партии, получив в общей сложности 176 из 349 мандатов. В то же время партии проправительственной коалиции получили лишь на три мандата меньше - 173.
Премьер Кристерссон в письме о своей отставке заявил, что результаты выборов могут затруднить формирование следующего правительства. Чиновник считает, что теперь от партий в парламенте потребуется "конструктивная открытость".
"Результаты выборов, возможно, создали сложные условия для формирования следующего правительства, поскольку различные заявления партий накануне выборов могут стать препятствием для всех возможных кандидатов на пост премьер-министра и коалиций", - написал он.
Теперь премьер и другие члены правительства Швеции будут продолжать исполнять свои полномочия до тех пор, пока к исполнению обязанностей не приступит новое правительство.
Лидер партии "Христианские демократы" Эбба Буш отметила в своих социальных сетях, что теперь именно спикер должен начать процесс определения того, кто сформирует новое правительство.
Справка
- Напомним, Ульф Кристерссон стал премьер-министром Швеции в октябре 2022 года. На своей должности он выступал за поддержку Украины.
- В мае 2024 года он подписал с президентом Владимиром Зеленским соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, а также договорённость о поставке самолётов Gripen последней модели в октябре 2025 года.
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