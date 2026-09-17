Прем’єр Швеції Крістерссон подав у відставку після поразки на парламентських виборах

Премʼєр-міністр Швеції Ульф Крістерссон оголосив про відставку після перемоги лівоцентристської опозиції на парламентських виборах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на шведське медіа SVT, про це він оголосив у листі до спікера парламенту.

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Результати виборів

Заява Крістерссона прозвучала після оголошення остаточних результатів парламентських виборів у Швеції, які відбулися 13 вересня.

На них перемогли лівоцентристські опозиційні партії, отримавши загалом 176 із 349 мандатів. Водночас партії проурядової коаліції отримали лише на три мандати менше — 173.

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Прем’єр Крістерссон у листі про свою відставку заявив, що результати виборів можуть ускладнити формування наступного уряду. Посадовець вважає, що тепер від партій у парламенті буде потрібна "конструктивна відкритість".

"Результати виборів, можливо, створили складні умови для формування наступного уряду, оскільки різні заяви партій напередодні дня виборів можуть стати перешкодою для всіх можливих кандидатів на посаду прем’єр-міністра та коаліцій", — написав він.

Тепер прем’єр та інші члени уряду Швеції продовжать виконувати свої повноваження, допоки на посаду не вступить новий уряд.

Лідерка партії "Християнські демократи" Ебба Буш зазначила у своїх соціальних мережах, що тепер саме спікер має розпочати процес визначення того, хто сформує новий уряд.

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Довідка

Нагадаємо, Ульф Крістерссон став премʼєром Швеції у жовтні 2022 року. На своїй посаді він виступав за підтримку України.

У травні 2024 року він підписав з президентом Володимиром Зеленським угоду про співробітництво у сфері безпеки, а також домовленість про постачання літаків Gripen останньої моделі у жовтні 2025 року.

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