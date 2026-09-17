РФ не так сильна: она смогла захватить лишь около 1,5% украинской территории, - министр обороны Швеции Йонсон

Министр обороны Швеции Пол Йонсон убежден, что Россия не является столь мощной военной силой, как некоторые склонны считать.

Об этом он заявил на Пражском оборонном саммите (IISS Prague Defence Summit) 17 сентября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

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Амбиции РФ

"Россия, возможно, не настолько сильна, как предполагали некоторые. В конце концов, начиная с декабря 2023 года, Россия смогла захватить лишь около 1,5% украинской территории, теряя примерно тысячу военнослужащих ежедневно", - отметил Йонсон.

В то же время, по его словам, Россия, очевидно, совершенствует свои возможности наносить удары на большие расстояния. Она становится значительно более опытной в сфере радиоэлектронной борьбы, а также в использовании беспилотных систем и дронов.

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Кроме того, у РФ также есть большие амбиции по восстановлению своих вооруженных сил, стремясь сделать их сильнее, чем они были до начала полномасштабного вторжения в Украину.

Кроме того, они инвестируют в свою военную инфраструктуру в Калининградском военном округе и Калининградской области.

"И они склонны идти на значительные политические и военные риски. Мы видим безрассудное поведение России, когда речь идет о гибридных операциях", - подчеркнул министр.

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Цель РФ в отношении Швеции и Финляндии

Он также отметил, что если у России и была какая-то одна цель в отношении Швеции и Финляндии, то это было оставить эти страны за пределами НАТО.

Йонсон назвал вступление этих государств в Альянс "непредвиденным последствием для российского стратегического мышления" и возможностью создавать "определенные стратегические дилеммы для России".

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