РФ не така сильна: вона змогла захопити лише близько 1,5% української території, - міністр оборони Швеції Йонсон

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон переконаний, що Росія є не такою потужною військовою силою, як дехто схильний вважати.

Про це він сказав на Празькому оборонному саміті (IISS Prague Defence Summit) 17 вересня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Амбіції РФ

"Росія, можливо, не настільки сильна, як припускали деякі люди. Зрештою, починаючи з грудня 2023 року, Росія змогла захопити лише близько 1,5% української території, втрачаючи приблизно тисячу військовослужбовців щодня", - зазначив Йонсон.

Водночас, за його словами, Росія, очевидно, вдосконалює свої спроможності завдавати ударів на великі відстані. Вона стає значно більш досвідченою у сфері радіоелектронної боротьби, а також у використанні безпілотних систем і дронів.

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Крім того, РФ також має великі амбіції щодо відновлення своїх збройних сил, прагнучі зробити їх сильнішими, ніж вони були до початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Також вони інвестують у свою військову інфраструктуру в Калінінградському військовому окрузі та Калінінградській області.

"І вони схильні йти на значні політичні та військові ризики. Ми бачимо безрозсудну поведінку Росії, коли йдеться про гібридні операції", - наголосив міністр.

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Мета РФ щодо Швеції та Фінляндії

Він також зазначив, що якщо Росія мала якусь одну мету щодо Швеції та Фінляндії, то це було залишити ці країни поза межами НАТО.

Йонсон назвав вступ цих держав до Альянсу "непередбаченим наслідком для російського стратегічного мислення" та можливістю створювати "певні стратегічні дилеми для Росії".

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