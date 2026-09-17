Украина и Словения углубляют оборонное партнерство: в фокусе ПВО и ОПК
Министр обороны Украины Евгений Хмара провел встречу с министром обороны Словении Валентином Хайдиняком. Стороны обсудили укрепление ПВО, финансирование украинского ОПК, совместное производство и развитие технологий для противодействия российской агрессии.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
Украина призвала Словению усилить поддержку ПВО
- Украинская сторона подробно проинформировала словенскую делегацию о ситуации на поле боя, угрозах со стороны России и действиях Сил обороны.
- Критический вызов - усиление российских ударов по гражданским объектам с применением баллистических ракет и реактивных беспилотников.
- Украина развивает собственные асимметричные действия и технологические решения. В то же время остаются две ключевые потребности: дополнительное финансирование и поставки средств ПВО.
Украина и Словения обсудили совместные предприятия и Drone Deal
Также обсудили шаги по перехвату инициативы на фронте, развитие middle strike и deep strike. Украинский ОПК имеет возможность в разы нарастить производство необходимых средств при условии дополнительной финансовой поддержки партнеров.
Со своей стороны Украина предлагает конкретные направления взаимовыгодного сотрудничества: создание совместных предприятий, Drone Deal, тестирование решений в реальных боевых условиях и обмен уникальным опытом адаптации в условиях современной войны.
Отдельно обсуждалось сотрудничество в когнитивной сфере. Евгений Хмара подчеркнул, что Россия усиливает информационно-психологические операции против Украины и Европы. Этим угрозам важно противодействовать совместно.
Министр поблагодарил Словению за важную поддержку, в частности за взносы в механизм PURL, а также за готовность углублять оборонное партнерство.
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