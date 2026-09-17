Украина и Словения углубляют оборонное партнерство: в фокусе ПВО и ОПК

Министр обороны Украины Евгений Хмара провел встречу с министром обороны Словении Валентином Хайдиняком. Стороны обсудили укрепление ПВО, финансирование украинского ОПК, совместное производство и развитие технологий для противодействия российской агрессии.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Украина призвала Словению усилить поддержку ПВО

Украинская сторона подробно проинформировала словенскую делегацию о ситуации на поле боя, угрозах со стороны России и действиях Сил обороны.

Критический вызов - усиление российских ударов по гражданским объектам с применением баллистических ракет и реактивных беспилотников.

Украина развивает собственные асимметричные действия и технологические решения. В то же время остаются две ключевые потребности: дополнительное финансирование и поставки средств ПВО.

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Украина и Словения обсудили совместные предприятия и Drone Deal

Также обсудили шаги по перехвату инициативы на фронте, развитие middle strike и deep strike. Украинский ОПК имеет возможность в разы нарастить производство необходимых средств при условии дополнительной финансовой поддержки партнеров.



Со своей стороны Украина предлагает конкретные направления взаимовыгодного сотрудничества: создание совместных предприятий, Drone Deal, тестирование решений в реальных боевых условиях и обмен уникальным опытом адаптации в условиях современной войны.



Отдельно обсуждалось сотрудничество в когнитивной сфере. Евгений Хмара подчеркнул, что Россия усиливает информационно-психологические операции против Украины и Европы. Этим угрозам важно противодействовать совместно.

Министр поблагодарил Словению за важную поддержку, в частности за взносы в механизм PURL, а также за готовность углублять оборонное партнерство.

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