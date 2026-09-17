Україна та Словенія поглиблюють оборонне партнерство: у фокусі ППО та ОПК

Міністр оборони України Євгеній Хмара провів зустріч із міністром оборони Словенії Валентином Хайдіняком. Сторони обговорили посилення ППО, фінансування українського ОПК, спільне виробництво та розвиток технологій для протидії російській агресії.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

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Україна закликала Словенію посилити підтримку ППО

Українська сторона детально поінформувала словенську делегацію про ситуацію на полі бою, загрози з боку росії та дії Сил оборони.

Критичний виклик — посилення російських ударів по цивільних об’єктах із застосуванням балістичних ракет і реактивних безпілотників.

Україна розвиває власні асиметричні дії та технологічні рішення. Водночас залишаються дві ключові потреби: додаткове фінансування та поставки засобів ППО.

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Україна та Словенія обговорили спільні підприємства і Drone Deal

Також обговорили кроки для перехоплення ініціативи на фронті, розвиток middle strike та deep strike. Український ОПК має можливість у рази наростити виробництво необхідних засобів за умови додаткової фінансової підтримки партнерів.



Зі свого боку Україна пропонує конкретні напрями взаємовигідної співпраці: створення спільних підприємств, Drone Deal, тестування рішень у реальних бойових умовах та обмін унікальним досвідом адаптації у сучасній війні.



Окремо говорили про співпрацю в когнітивному домені. Євгеній Хмара наголосив, що росія посилює інформаційно-психологічні операції проти України та Європи. Цим загрозам важливо протидіяти спільно.

Міністр подякував Словенії за важливу підтримку, зокрема за внески в механізм PURL, а також за готовність поглиблювати оборонне партнерство.

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