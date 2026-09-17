На Сумщине умер 17-летний юноша после подрыва на взрывоопасном предмете
В Сумской области умер 17-летний юноша, подорвавшийся на взрывоопасном предмете.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы Сумской ОВА Олега Григорова в Telegram-канале.
"К сожалению, спасти 17-летнего юношу, который подорвался на взрывоопасном предмете в Ворожбянской громаде, не удалось. Он умер в больнице от полученных травм", - написал Олег Григоров.
17-летний юноша умер в больнице после взрыва
Ранее сообщалось, что в Ворожбянской громаде в Сумской области 17-летний юноша подорвался на взрывоопасном предмете.
Молодого человека с многочисленными травмами госпитализировали, медики оказали ему необходимую помощь.
Жителей области просят быть внимательными и не приближаться к подозрительным предметам.
Ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину из-за вражеских мин и взрывоопасных остатков войны пострадали 1645 гражданских лиц. Среди них 1- 70 детей и 1475 взрослых.
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