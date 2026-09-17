На Сумщині помер 17-річний хлопець після підриву на вибухонебезпечному предметі

На Сумщині помер 17-річний хлопець, який підірвався на вибухонебезпечному предметі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні очільника Сумської ОВА Олега Григорова в телеграм-каналі.

"На жаль, врятувати 17-річного хлопця, який підірвався на вибухонебезпечному предметі у Ворожбянській громаді, не вдалося. Він помер у лікарні від отриманих травм", – написав Олег Григоров.

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17-річний хлопець помер у лікарні після вибуху

Раніше повідомлялося, що у Ворожбянській громаді на Сумщині 17-річний юнак підірвався на вибухонебезпечному предметі.

Хлопця з численними травмами госпіталізували, медики надали йому необхідну допомогу.

Жителів області просять бути уважними та не наближатися до підозрілих предметів.

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Раніше повідомлялося, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну через ворожі міни та вибухонебезпечні залишки війни постраждало 1645 цивільних осіб. Серед них 170 дітей та 1475 дорослих.