Залужный посетил оборонный завод Thales UK, производящий NLAW и Starstreak

Посол в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетил завод оборонно-технологической компании Thales UK недалеко от Белфаста.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Дипломат встретился со специалистами Thales UK.

Предприятие производит противовоздушные ракетные системы Starstreak и LMM/Martlet, с помощью которых Украина активно сбивала российские Ка-52 и другие вертолеты оккупантов в начале полномасштабного вторжения.

"Эти ракеты и сейчас широко используются Силами обороны Украины в качестве средств ближней ПВО против "Шахедов" и других целей", — отметил он.

Также на белфастском заводе Thales UK собирают хорошо известные противотанковые комплексы NLAW.

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"Украина и Thales UK уже наладили промышленное партнерство. Все это — долгосрочные инвестиции, а не разовая передача вооружений. Эта модель работает и в интересах Великобритании: украинские заказы уже способствуют расширению ракетного производства Thales UK в Белфасте и восстановлению британских промышленных мощностей ПВО", — пояснил Залужный.

Также дипломат подчеркнул, что для Великобритании и британских компаний речь идет не только о помощи Украине — это также инвестиции в собственную национальную оборону.

"Украина предоставляет уникальный ресурс — реальный боевой опыт в сочетании с одним из самых динамичных секторов оборонных технологий в мире. Чем теснее сотрудничество наших правительств и бизнеса, тем лучше мы сможем объединить практический опыт Украины с созданием новых технологий и новых возможностей для обеих стран. И успешные проекты с такими компаниями, как Thales UK, — хорошая иллюстрация того, какой потенциал имеет стратегическое соглашение между Украиной и Великобританией", — подытожил он.

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