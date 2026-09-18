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Новости Сотрудничество Украины и Великобритании
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Залужный посетил оборонный завод Thales UK, производящий NLAW и Starstreak

Посол в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетил завод оборонно-технологической компании Thales UK недалеко от Белфаста.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Дипломат встретился со специалистами Thales UK.

Предприятие производит противовоздушные ракетные системы Starstreak и LMM/Martlet, с помощью которых Украина активно сбивала российские Ка-52 и другие вертолеты оккупантов в начале полномасштабного вторжения.

"Эти ракеты и сейчас широко используются Силами обороны Украины в качестве средств ближней ПВО против "Шахедов" и других целей", — отметил он.

Также на белфастском заводе Thales UK собирают хорошо известные противотанковые комплексы NLAW.

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"Украина и Thales UK уже наладили промышленное партнерство. Все это — долгосрочные инвестиции, а не разовая передача вооружений. Эта модель работает и в интересах Великобритании: украинские заказы уже способствуют расширению ракетного производства Thales UK в Белфасте и восстановлению британских промышленных мощностей ПВО", — пояснил Залужный.

Также дипломат подчеркнул, что для Великобритании и британских компаний речь идет не только о помощи Украине — это также инвестиции в собственную национальную оборону.

"Украина предоставляет уникальный ресурс — реальный боевой опыт в сочетании с одним из самых динамичных секторов оборонных технологий в мире. Чем теснее сотрудничество наших правительств и бизнеса, тем лучше мы сможем объединить практический опыт Украины с созданием новых технологий и новых возможностей для обеих стран. И успешные проекты с такими компаниями, как Thales UK, — хорошая иллюстрация того, какой потенциал имеет стратегическое соглашение между Украиной и Великобританией", — подытожил он.

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Автор: 

Великобритания (5500) Залужный Валерий (777)
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Топ комментарии
+5
А казали в нього погана англійська,нормальна
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18.09.2026 09:02 Ответить
+3
Дивлюсь і плачу. Візуально моцний вуйко, прямо тут би дочку за нього віддав. Але за рішенням ВЛК його смерть посрати відпустила, мав померти ще позавчора. І це печалить, навіть такі люди потенційно надія нації, а фактично звичайні ухилянти з купленими довідками.
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18.09.2026 10:16 Ответить
+3
це тільки я один бачу що цю підсадну качку Залужного тримають в медіапросторі, піарять якимись розумними текстами хвалять. І знову 73% ідіотів намісці і їм пофіг на фальсифікацію ВЛК, пофіг на фоточки з ківаловим, їм не цікаво з ким він піде у владу які позиції по яких питаннях у нього, пофіг що в нього нема ні досвіду ні досягнень.
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18.09.2026 10:39 Ответить

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