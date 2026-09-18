Залужный посетил оборонный завод Thales UK, производящий NLAW и Starstreak
Посол в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетил завод оборонно-технологической компании Thales UK недалеко от Белфаста.
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Дипломат встретился со специалистами Thales UK.
Предприятие производит противовоздушные ракетные системы Starstreak и LMM/Martlet, с помощью которых Украина активно сбивала российские Ка-52 и другие вертолеты оккупантов в начале полномасштабного вторжения.
"Эти ракеты и сейчас широко используются Силами обороны Украины в качестве средств ближней ПВО против "Шахедов" и других целей", — отметил он.
Также на белфастском заводе Thales UK собирают хорошо известные противотанковые комплексы NLAW.
"Украина и Thales UK уже наладили промышленное партнерство. Все это — долгосрочные инвестиции, а не разовая передача вооружений. Эта модель работает и в интересах Великобритании: украинские заказы уже способствуют расширению ракетного производства Thales UK в Белфасте и восстановлению британских промышленных мощностей ПВО", — пояснил Залужный.
Также дипломат подчеркнул, что для Великобритании и британских компаний речь идет не только о помощи Украине — это также инвестиции в собственную национальную оборону.
"Украина предоставляет уникальный ресурс — реальный боевой опыт в сочетании с одним из самых динамичных секторов оборонных технологий в мире. Чем теснее сотрудничество наших правительств и бизнеса, тем лучше мы сможем объединить практический опыт Украины с созданием новых технологий и новых возможностей для обеих стран. И успешные проекты с такими компаниями, как Thales UK, — хорошая иллюстрация того, какой потенциал имеет стратегическое соглашение между Украиной и Великобританией", — подытожил он.
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